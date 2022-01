Fürdőruhás képeket is kért egy olasz biztonsági cég a recepciósi állásra jelentkező nőktől, vizsgálat indult

A munkáért, amihez a folyékony angol és a saját autó mellé attraktív megjelenést is elvártak, csak havi 500 eurót fizettek volna. A botrányt keltő fürdőruhás mondatot később törölték a hirdetésből, de akkora az erről készült képernyőfelvétel már terjedni kezdett az interneten.A hirdetést feladó cég a botrány után elismerte, hogy a fürdőruhás követelmény helytelen volt, majd az egész balhét egy tapasztalatlan munkatársra fogták, aki nem tudta, mi az a nemek közti egyenlőség.Chiara Marciani, Nápoly munkaügyi tanácsnoka szerint a hirdetés több szempontból is botrányos. Egyrészt azért, mert 30 alatti nőket keresnek, másrészt mert a fizetés nincs arányban az elvárásokkal. (444.hu, Guardian)

Vizsgálatot indított az olasz munkaügyi minisztérium egy nápolyi biztonsági cég ellen, amelyik 30 év alatti nőket keresett recepciós állásra, és a jelentkezőktől elvárta, hogy fürdőruhás képet is küldjenek magukról - írja a 444.hu a Guardian nyomán.