Újabb lengyel nő halt meg az abortusztilalom miatt. Az orvosok nem merték elvégezni az életmentő beavatkozást

A lengyelországi Polish Women's Strike nevű szervezet szerinta kormányzó jobboldali populista Jog és Igazságosság Párt (PIS) újabb áldozata, melyet "nőgyilkosok pártjának" neveztek közleményükben, utalva arra, hogy ez az alakulat áll az abortusz lengyelországi betiltása mögött. "Minden egyszerű embernek, aki támogatja a tilalmat, vér tapad a kezéhez" - írják, kilátásba helyezve, hogy ismét utcai akciók keretében tiltakoznak a szabályozás ellen, mely "egyre több nőt öl meg".A szervezet arról is beszámolt, hogy a kórház, ahová Agnieszka bekerült, hazudott a hozzátartozóknak a nő állapotáról, azt mondták, kergemarhakórt, azaz Creutzfeldt-Jakob-kórt diagnosztizáltak nála.Fotó: Katarzyna Pierzchala/Ogólnopolski Strajk Kobiet (Polish Women's Strike)/Facebook

Kedden egy háromgyerekes, 37 éves nő halt meg Lengyelországban az abortusztilalom miatt. A nő ikreket várt. Az egyik magzata még december 23-án elhalt, de az orvosok nem távolították el a méhéből. A nő egy hétig várt a halott magzattal a méhében, de az orvosok akkor sem akarták ellátni, amikor a másik magzat is elhalt. Két nappal később voltak csak hajlandóak megműteni, de addigra teljesen legyengült, majd január 25-én belehalt az ellátás megtagadásából fakadó vérmérgezésbe - számolt be a tragikus esetről a magyarországi Patent Egyesület.