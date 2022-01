Eltörlik az összes járványügyi korlátozást Dániában, de más országok is lazítanak a szabályokon

Európában a kormányok egymás után oldják fel a járvány miatt tavaly év végén elrendelt korlátozó intézkedéseiket.



Az előző járványhullámhoz hasonlóan megint Dániában normalizálódik az élet elsőként a kontinensen. A kormányfő visszavonta az összes járványügyi korlátozást szerdán, február 1-jei határidővel - írja a Euronews. úgy fogalmazott, hogy "kezdhetik ellazítani a vállaikat, visszatalálni régi mosolyukhoz".A dánok február elsejétől szabadon járhatnak étterembe, színházba, moziba, múzeumba, az éjszakai szórakozóhelyek is megnyitnak, és még maszkot sem kell viselniük.Az új típusú koronavírus omikron variánsa ugyanis egyértelműen enyhébb lefolyású betegséget okoz, így bár sok a fertőzött, kevesen szorulnak kórházi ápolásra.Ausztriában is lazít a kormány, a kancellár közölte, hogy vége az oltatlanokra vonatkozó karanténnak.Ezzel együtt az egy nap alatt regisztrált új koronavírusos esetek száma még mindig nagyon magas a legtöbb európai országban. Csehországban és Lengyelországban több tízezer új esetet jelentettek, és Magyarországon is 20 ezer fölött volt ez a szám szerdán. Romániában pedig elérte a 35 ezret az egy nap alatt nyilvántartásba vett új fertőzések száma.Angliában megszűnt csütörtökön a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt korlátozások zöme, bár fertőződés esetén még kötelező az elkülönítés. A brit kormány döntése alapján nem kell oltási igazolást bemutatni a belépés feltételeként azokban az angliai intézményekben, amelyekben ezt eddig kormányzati rendelkezés írta elő. (euronews.com, hírszerk.)