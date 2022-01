A Biden-kormányzat alternatív gázbeszerzésekről tárgyal arra az esetre, ha Putyin elzárná a csapokat Európa felé

Esetleges európai földgázhiányra készül a Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció arra az esetre, ha Oroszország támadás indítana Ukrajna ellen, ezért már hetek óta európai országokkal és nagy energetikai vállalatokkal tárgyal - jelentették ki kedden magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselők újságíróknak egy washingtoni háttérbeszélgetésen.



A nevük elhallgatását kérő tisztségviselők egyike a megbeszéléseket "szükséghelyzeti tervezésnek" minősítette, amely abban az esetben lépne életbe, ha az esetleges orosz invázió kárt tenne a földgáz-infrastruktúrában, vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök az európai országokba irányuló gázellátás szándékos leállításával torolná meg az ellene bevezetett szankciókat."Együttműködünk országokkal és vállalatokkal szerte a világon, hogy biztosítsuk az ellátás biztonságát, és mérsékeljük a jelenleg az amerikai népet és a világgazdaságot egyaránt érintő ársokkot" - fogalmazott a tisztségviselő, hozzátéve, hogy a tárgyalások már hetek óta folynak. Ugyanakkor nem volt hajlandó megnevezni azokat a konkrét országokat vagy cégeket, amelyekkel a Biden-kormányzat alternatív gázbeszerzésekről tárgyal.Az illető közölte továbbá, hogy az amerikai kormány jelenleg ellenőrzi, felméri az Észak-Afrikából, a Közel-Keletről, Ázsiából és az Egyesült Államokból származó, meglévő földgázkészleteit, és tárgyal a főbb földgáztermelőkkel, hogy szükség esetén növeljék szállításaikat.A CNN amerikai hírtelevízió információi szerint a tárgyalásokon más országok mellett Norvégia és Katar is részt vesz.Egy másik, magas rangú kormányzati tisztségviselő arról beszélt, hogy amennyiben Oroszország beszüntetné az Európába irányuló energiaellátást, az Moszkva gazdaságára nézve is negatív következményekkel járna. "Ez nem aszimmetrikus előny Putyin számára. Ez kölcsönös függőség" - fogalmazott a tisztségviselő.Az Egyesült Államok, a NATO és az ukrán vezetés a napokban azzal vádolta meg Oroszországot, hogy Ukrajna elleni esetleges invázió céljából vonultatott fel közel százezer katonát a közös határ mentén. Moszkva cáfolja ezt, hangsúlyozva, hogy saját területén lévő csapaterősítésről van szó, és a NATO keleti bővítésének leállításával kapcsolatos biztonsági garanciákat követel.amerikai külügyminiszter vasárnap bejelentette, hogy Oroszország gyors és súlyos válaszlépésre számíthat mind az Egyesült Államok, mind pedig európai szövetségesei részéről, amennyiben az "orosz haderő egyetlen további tagja" belép Ukrajnába. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a jelenlegi patthelyzet megoldásaorosz elnökön múlik, és hangsúlyozta, hogy szerinte a diplomáciai út "előnyösebb"., a Pentagon szóvivője hétfőn azt jelentette be, hogy az amerikai védelmi minisztérium 8500 katonát helyezett fokozott készenlétbe arra az esetre, ha szükség lenne a bevetésükre Európában. Kirby hozzátette: folyamatosan konzultálnak a transzatlanti szövetségeseikkel és partnereinkkel, és továbbra is támogatják, hogy diplomáciai úton enyhítsék a kialakult feszültséget. (MTI)