Az EU még április előtt javasolhatja a források befagyasztását Magyarországnak és Lengyelországnak

Irányelvek és szabályok szerint kell eljárnunk, és nem nézhetjük meg a választások dátumát – mondta Joannes Hahn újságíróknak, amikor az EU végrehajtó testületének fellépésének időzítéséről kérdezték.Állítása szerint Lengyelország és Magyarország megsértette azt az új uniós szabályozást, amely a közösség a hosszú távú költségvetéséből származó források kifizetését a jogállamiság tiszteletben tartásához köti.A bizottság már külön-külön befagyasztott több milliárd eurónyi támogatást Budapestnek és Varsónak a világjárvány utáni helyreállítási alapjából, ugyanezekre az aggályokra hivatkozva – írja a Reuters, noha a járványhoz kacsolódó forrásokkal kapcsolatban ilyenről korábban az Európai Bizottság nem kommunikált.A költségvetési biztos úgy vélte, mindkét ország elmarad az alapvető uniós normáktól, mert meglátása szerint a lengyel igazságszolgáltatás már nem független, és mert szerinte a magyarországi közbeszerzésekre fordított uniós pénzek nagy része a kormányzó Fideszhez köthető beszállítókhoz kerül. Mint mondta, mindkettő azt jelenti, hogy az uniós forrásokat nem megfelelően költik el.Tavaly novemberben a bizottság felkérte mindkét kormányt, hogy tisztázza, hogyan tervezik kezelni ezeket az aggályokat. Hahn elmondta, hogy a Európai Bizottsága hétfői határidőig nem kapott választ Lengyelországtól, és most emlékeztetőt küld Magyarországnak, akinek kedd éjfélig járna le a válaszadásra szabott határidő.A hivatkozott rendeletet egyébként Lengyelország és Magyarország is megtámadta az EU legfelsőbb bíróságán, és februárban várható ítélet.Ha a bíróság a főtanácsnok oldalára áll, aki tavaly a kifogás elutasítását javasolta, a bizottság szabadon járhat el.Az EU illetékesei azt mondták, nem számítanak arra, hogy a lengyel és a magyar válaszok új utat törnek, mert egyik országban sem történt jogi változás az EU aggályainak kezelésére. Vagyis úgy tűnik számukra lényegtelen, hogy a két ország milyen válaszokat ad a felvetett aggályokra.Ha a Európai Bizottság nem elégedett a válaszokkal, egy hónap áll rendelkezésére, hogy elkészítse javaslatát az uniós pénzek befagyasztására Lengyelország és Magyarország számára, majd az uniós kormányoknak egy hónap áll rendelkezésükre, hogy minősített többséggel jóváhagyják azt. martaposemuckel képe a Pixabay -en.

