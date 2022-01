Partigate: tovább dagad a botrány, a brit rendőrség is vizsgálja a Downing Street-i bulikat

Rendőrségi vizsgálat indult azoknak a partiknak és egyéb összejöveteleknek az ügyében, amelyeket a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korábbi zárlatok idején rendeztek a londoni miniszterelnöki hivatalban - közölte kedden a Scotland Yard főparancsnoka.



a londoni polgármesteri hivatal rendőrségi és bűnüldözési bizottságának keddi meghallgatásán elmondta: a rendőrség az elmúlt két évre visszamenőleg vizsgálja, hogy a Downing Streeten és más kormányzati hivatalokban voltak-e olyan rendezvények, amelyek megsértették a kormány járványügyi előírásait. Hozzátette: a vizsgálat megindításáról szóló döntés egyrészt a kormány kabinetirodájának vizsgálati stábja által átadott információk, másrészt a Scotland Yard saját helyzetértékelése alapján született. Cressida Dick elmondta: a rendőrség számos Downing Street-i rendezvényt vett vizsgálat alá abból a szempontból, hogy ezek az összejövetelek megsértették-e az adott időpontokban érvényben volt járványügyi előírásokat.A Scotland Yard főparancsnoka - aki e tisztségében a legmagasabb rangú rendőrtiszt Nagy-Britanniában - a londoni városházán tartott keddi meghallgatáson hangsúlyozta: a rendőrség félelem és részrehajlás nélkül vizsgálja a történteket, és a vizsgálat jelentősebb fordulópontjain részletes tájékoztatásokat nyújt.Az elmúlt hetekben egymás után kerültek nyilvánosságra értesülések arról, hogyminiszterelnök hivatalában a szigorú járványügyi korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak. Legutóbb éppen kedden derült ki, hogy 2020. június 19-én születésnapi ünnepséget tartottak Johnson tiszteletére a Downing Street-i kormányzati ülésteremben. A rendezvényen, amelyen tortát is felszolgáltak, az ITV brit kereskedelmi televízió forrásai szerint a miniszterelnöki hivatal hozzávetőleg harminc munkatársa volt jelen.Az akkoriban érvényben volt, Johnson kormánya által elrendelt szigorú angliai járványellenes korlátozások értelmében kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.Nem sokkal korábban, 2020 májusában, Johnson személyi titkára hívott meg tisztviselőket egy kerti partira a Downing Streeten. A meghívóban szerepelt az is, hogy "italt mindenki hozzon magával". A rendezvényen - amelynek időpontjában ugyanazok a szigorú korlátozások voltak érvényben, mint az egy hónappal későbbi születésnapi ünnepség idején - szintén hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Boris Johnson.A korlátozások idején tartott partik ügye az elmúlt néhány hétben Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult, ráadásul azóta több más hasonló rendezvényről is értesülések kerültek nyilvánosságra. Az egyiket ezek közül a II. Erzsébet királynő tavaly áprilisban elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg temetése előtti éjszakán, a nemzeti gyász idején tartották.

Emiatt a Downing Street a minap - a brit belpolitikában szinte példátlan gesztussal - elnézést kért az uralkodótól.

Johnson nemrégiben személyesen is elnézést kért a zárlatok idején tartott rendezvényekért.A kormányfő megbízásából független vizsgálat indult ezeknek az ügyeknek a feltárására, és úgy volt, hogy ennek a vizsgálatnak jelentése már ezen a héten nyilvánossága kerülhet, de a BBC közszolgálati médiatársaság keddi értesülése szerint ezt a most bejelentett rendőrségi vizsgálat miatt elhalasztják.Johnsontól az ellenzék és a kormányzó Konzervatív Párt padsoraiból is egyre többen követelik, hogy távozzon tisztségéből. A miniszterelnök többször is reagált e felszólításokra, és egyetlen alkalommal sem zárta ki egyértelműen távozásának lehetőségét, csak annyit közölt, hogy meg kell várni a hivatalos vizsgálat eredményét.Az alsóházi konzervatív frakció több tagja bizalmi szavazást is kezdeményezett Johnson ellen, de eddig nem gyűlt össze az ehhez szükséges minimális - a frakciólétszám 15 százalékának megfelelő - számú beterjesztés. Pete Linforth képe a Pixabay -en.