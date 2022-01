Az USA 8500 katonát helyezett készenlétbe kelet-európai bevetésre

"Nem mondjuk, hogy a diplomácia halott", mivel Oroszország és az Egyesült Államok között folytatódnak a tárgyalások a válság enyhítése érdekében - mondta a szóvivő.De "teljesen világos" - tette hozzá - "hogy az oroszoknak jelenleg nincs szándékukban megkezdeni a de-eszkalációt".Az orosz katonai jelenlét "megnövekedett" - magyarázta. Moszkva folytatja a csapaterősítést "az ukrán határon, és Fehéroroszországban is növekszik a (katonai) létszám".Oroszországot a Nyugat azzal vádolja, hogy több tízezer katonát telepített az ukrán határhoz egy támadás előkészítése céljából, amit Oroszország tagad.Moszkva garanciákat követel a biztonságára nézve, beleértve Ukrajna NATO-tagságának elutasítását, a szövetség bővítésének leállítását és a katonai telepítések beszüntetését Kelet-Európában. A Nyugat számára ezek elfogadhatatlan követelések, teszi hozzá az AFP.

"A védelmi miniszter által magas készültségbe helyezett csapatok létszáma eléri a 8500 főt" - mondta, hangsúlyozva, hogy "egyelőre nem született döntés az erők Egyesült Államokon kívüli telepítéséről".A magas készültségi szint lehetővé teszi, hogy a csapatok tíz nap helyett öt napon belül bevetésre készen álljanak - magyarázta a szóvivő.Ezek a csapatok, főként szárazföldi alakulatok és támogató egységek, a kelet-európai NATO-országokban fognak tevékenykedni, de Ukrajnában nem - mondta."Világossá tettük a keleti szárnyon lévő szövetségeseink számára, hogy szükség esetén készen állunk támogatni őket" - tette hozzá a szóvivő.A NATO 40 000 fős gyorsreagálású erőinek támogatására vetnék be őket, devédelmi miniszter "más rendkívüli helyzetekben" is bevethet néhány egységet - mondta anélkül, hogy részleteket közölt volna.Ezt a csapatot "még nem aktiválták, ez a NATO feladata" - hangsúlyozta John Kirby, aki nem volt hajlandó megmondani, hogy a szövetség erőit csak az ukrajnai orosz csapatmozgások után aktiválhatják-e vagy akár ezt megelőzően is."Nem beszélünk a szövetség nevében" - mondta, hozzátéve, hogy a NATO-nak kell megmagyaráznia, milyen körülmények között aktiválná ezt az erőt.

Az Egyesült Államok 8500 katonát helyezett készenlétbe, akiket a NATO-csapatok sorában vethetnek be az ukrajnai válság kezelésére - jelentette be hétfőn John Kirby , a Pentagon szóvivője - írja az Agerpres az AFP-re hivatkozva.