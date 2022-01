Meghalt Setét Jenő magyarországi roma polgárjogi aktivista

Fiatal felnőttként kerül a fővárosba, majd 1995-től, a kezdetektől dolgozik a Roma Polgárjogi Alapítványnál. Szerényen, szorgalmasan végzi a háttérmunkát megszámlálhatatlan kilakoltatási és diszkriminációs esetnél. Hatalmas munkabírása, állhatatossága és tehetsége révén a lakhatási ügyek megkerülhetetlen szakértőjévé válik Magyarországon.A Polgárjogi Alapítvány halványulása után más nagyhírű jogvédő szervezetek veszik igénybe szaktudását, mind a TASZ-nál, mind a NEKI-nél jelentős munkát végez.2011-ben a legutóbbi népszámlálás idején sokezer aktivista megmozgatásával szervez kampányt, hogy minél többen valljanak roma identitásukról is – óriási sikerrel.Az aktivista hálózatot – bár sokan kapacitálják – nem hajlandó semmiféle politikai játszmára felhasználni, de megteremt belőle egy tíz éve aktív közösséget, amely néhány éve Idetartozunk Egyesület néven szervezetté alakult.Ezzel a közösséggel megszámlálhatatlan rendezvényt és demonstrációt szervez. Megteremti a Roma Büszkeség Napja rendezvényt, amely révén addig soha nem látott nagyságú tömeget tud utcára vinni évről évre egy békés felvonulásra. Hatalmas tömeget sikerül megszerveznie 2020 februárjában a gyöngyöspatai romák és a bírói kar védelmére a parlament elé.Számtalan közéleti vitában is aktívan szerepet vállal, rendszeresen fellép minden elnyomott társadalmi csoport érdekében."Néhány hónapja együtt adtuk át ateret, amely nevet többek között az ő kezdeményezésére kapta a Nyugati pályaudvar melletti közterület" - írta közösségi oldalán, Budapest főpolgármestere, megemlékezve arról, hogy többek között Setét Jenő kezdeményezése nyomán állítottak emléket annak a marosvásárhelyi romának, aki mozgósította a helyi roma közösséget 1990 márciusában a magyarok védelme érdekében.A Klubrádió úgy tudja, hogy Setét Jenőt szívinfarktus vitte el.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 57 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 134 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 77 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 42 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 114 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 33 Nem sokat gondolkodtam ezen 283