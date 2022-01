186 kilométer hosszú acélfal építését kezdik meg a lengyel-fehérorosz határon

Az előkészítő munkálatok már hosszabb ideje tartanak, kedden átadják a terepet a kivitelezőknek - mondta elszóvivő a PAP hírügynökségnek.A korábban ismertetett tervek szerint a mozgásérzékelőkkel és kamerákkal felszerelt, 5,5 méter magas acélfal az év közepére készül majd el. A beruházás összértéke megközelítőleg 1,35 milliárd zloty (kb. 300 millió euró). Michalska január elején az utóbbi 30 év történetében a lengyel határőrség előtt álló legnagyobb logisztikai kihívásnak nevezte a projekt megvalósítását.A határakadály építéséről Varsó a tavaly augusztustól erősödő migrációs nyomás hatására döntött. Az egész 2021-es évben a lengyel-fehérorosz határszakaszon 39 714 határsértési kísérlet történt, míg egy évvel korábban 88 esetet regisztráltak.A határátlépési próbálkozások száma az utóbbi hetekben csökkent. Vasárnap 20 ilyen esetet regisztráltak, ezeket viszont továbbra is erőszak kíséri a menekültek és az őket kísérő fehérorosz egyenruhások részéről - jelentette hétfőn a lengyel határőrség.A tavaly októberben eddigi csúcspontjára ért migrációs nyomás miatt a Fehéroroszországgal határos térségben március elejéig belépési tilalom van érvényben. Az ott élő lakosok és egyéb kivételeket képező személyek mellett a tilalom nem vonatkozik a határőrség engedélyével rendelkező újságírókra sem. (MTI)

Megkezdődik kedden a 186 kilométer hosszú acélfal építése a lengyel-fehérorosz határon - jelentette be a lengyel határőrség szóvivője hétfőn.