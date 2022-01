Oslóban tárgyal a tálib kormány a nyugati hatalmakkal

Oslóban kezdtek tárgyalásokat hétfőn a tálib vezetés képviselői a nyugati diplomatákkal írja a BBC. A háromnaposra tervezett tárgyalások az emberi jogokról és az országban kialakult humanitárius válságról fognak szólni. Az ENSZ szerint az afgánok 95%-ának nincs elég ennivalója. Európában számos tiltakozásra került sor, a bírálók szerint a tálibokat nem kellene megbeszélésekre hívni.



Talks w #Taliban are taking place in Oslo. Shafiullah Azam @ShafiOriakhil, Taliban vice director for economic cooperation at MFA, in Soria Moria hotel:

We are requesting them to unfreeze Afghan assets and not punish ordinary Afghans because of the political discourse. pic.twitter.com/MBOmxIn8Nv