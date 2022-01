Még idén szezonális betegséggé válik a Covid-19 Európában, véli a WHO

A koronavírus-járvány hamarosan véget ér Európában, mondja az Egészségügyi Világszervezet regionális igazgatója. Hans Kluge szerint, akit az Euronews idéz, a Covid-19 ugyanolyan szezonális betegséggé válik még idén, mint amilyen az influenza.





"Miután az omikron-hullám alábbhagy, pár héten vagy hónapon belül meglesz a globális immunitás egyrészt a vakcináknak köszönhetően, másrészt azért, mert nagyon sokan átestek a fertőzésen"

- magyarázta.A WHO arra számít, hogy már csak a szezonváltás miatt is egy csendes időszak következik, mielőtt a Covid-19 betegség újra felütheti a fejét az év vége felé, de nem feltétlenül járvány formájában.Franciaországban a lakossági és a politikai tiltakozás ellenére hatályba lép az oltási igazolvány, amit a 16 évesnél idősebb oltottak kapnak. Minden vendéglátóipari egységben, edzőteremben és a régióközi közösségi közlekedésben is kérni fogják ezentúl.Európa keleti részén most Lengyelországból jelentik a legtöbb új esetet: vasárnapról hétfőre 34 ezer új fertőzöttet regisztráltak a hatóságok, ami 132 százalékos emelkedést jelent az egy héttel ezelőtti adathoz viszonyítva. Lengyelországban kifejezetten erős az oltásellenes mozgalom: a közel 40 milliós országban csak valamivel több mint 21 millióan oltatták be magukat legalább kétszer.