NASA: A tongai vulkánkitörés százszor erősebb volt, mint a Hirosimára ledobott atombomba

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Föld Megfigyelőközpontja szerint a január 15-én kitört Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán kitörése „által felszabadított energia mennyisége valahol öt és 30 megatonna TNT-vel volt egyenértékű". A vulkán 40 kilométer magasba röpített vulkáni törmeléket a légkörbe, ereje pedig hatalmas szökőárhullámokat váltott ki.



A kitörés a NASA szerint több százszor erősebb volt, mint az 1945 augusztusában a japán Hirosimára ledobott amerikai atombomba. A vulkánkitörés megsemmisítette a tongai fővárostól, Nuku'alofától mintegy 65 kilométerre északra fekvő vulkanikus szigetet.A vulkán mérgező hamuval borította be a százezer lélekszámú királyságot, megmérgezte az ivóvizet, elpusztította a termést és legalább két falut teljesen letörölt a Föld színéről. A kitörésnek legalább három halálos áldozata volt Tongán, Peruban pedig ketten megfulladtak a dél-amerikai ország partjait elérő szökőár miatt.A perui hatóságok környezeti katasztrófának nyilvánították a szökőárt, miután az egy Limánál kirakodó olajszállító tartályhajóban is súlyos kárt okozott, ami miatt a partvidéket hatalmas olajfolt szennyezte be. A tongai károkról pontos adatok továbbra sincsenek, mivel a távoli szigetekkel megszakadt a kapcsolat.A szigetország lakói aggódnak a mindent betakaró finom szürke vulkáni hamu miatt is, mivel nem lehet tudni, hogy annak milyen hosszú távú hatása lehet az emberek egészégére: „Irritálja a szemet, kisebesíti az emberek száját és befeketíti a körmöket.”A szigetre japán, új-zélandi és ausztráliai védelmi erők kezdték meg a sürgős segélyek szállítását. Közben azonban arra is ügyelniük kell, hogy ne fertőzzék meg a mindeddig koronavírus-mentes szigetet. (444.hu, MTI)