Harci repülőket és hadihajókat küld a NATO Kelet-Európába, az orosz-ukrán határnál folyó katonai tevékenységgel szemben

"A NATO továbbra is minden szükséges lépést megtesz a szövetségesek védelme és megvédése érdekében, többek között a szövetség keleti részének megerősítésével. Mindig reagálni fogunk a biztonsági környezetünk bármilyen romlására, különösen a kollektív védelem megerősítésével" - mondtaNATO-főtitkár."Dánia egy fregattot küld a Balti-tengerre, és négy F-16-os vadászgépet készül Litvániába telepíteni, hogy támogassa a NATO régóta tartó légirendészeti misszióját a térségben" - áll a közleményben."Spanyolország hajókat küld, hogy csatlakozzon a NATO haditengerészeti erőihez, és tervezi, hogy vadászgépeket küld Bulgáriába" - tette hozzá a közlemény."Franciaország kijelentette, hogy kész csapatokat küldeni Romániába a NATO parancsnoksága alatt. Hollandia áprilistól két F-35-ös vadászgépet küld Bulgáriába, hogy támogassa a NATO légi rendfenntartását a térségben, valamint készenlétbe helyez egy hajót és szárazföldi egységeket a NATO Reagáló Erők számára" - részletezi a közlemény."Az Egyesült Államok is jelezte, hogy növelni kívánja katonai jelenlétét a szövetség keleti részén" - áll a NATO közleményében."A Krím Oroszország általi 2014-es illegális annektálása óta a NATO megerősítette jelenlétét a szövetség keleti részén, nevezetesen négy többnemzeti harccsoporttal Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban" - emlékeztet a NATO."Ezek az egységek, amelyeket az Egyesült Királyság, Kanada, Németország és az Egyesült Államok vezet, többnemzetiségűek és harcképesek" - biztosítja a szövetség."Jelenlétük egyértelműen jelzi, hogy az egyik szövetséges elleni támadás az egész szövetség elleni támadásnak minősül" - figyelmeztet a NATO. A nyilatkozat emlékeztet, hogy 2014 előtt a szövetség keleti részén nem voltak NATO-erők - áll a közleményben.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 56 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 26 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 133 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 75 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 113 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 31 Nem sokat gondolkodtam ezen 277