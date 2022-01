Brit külügyminiszter: Moszkva oroszpárti politikusokat akar hatalomra juttatni Ukrajnában

A brit külügyminisztérium vasárnap ismertetett értesülései szerint Moszkva Oroszországgal baráti viszonyt ápoló ukrán politikusokat akar hatalomra juttatni Kijevben.



Jevhenyij Murajev

A tárca közölte: információi vannak arról, hogy az orosz kormány - miközben még fontolgatja, hogy lerohanja-e és elfoglalja-e Ukrajnát - arra törekszik, hogy Ukrajna élére egy oroszbarát vezetőt állítson, és Moszkva egyik potenciális jelöltjeegykori ukrán parlamenti képviselő.A londoni külügyminisztériumnak a vasárnapi tájékoztatás szerint arról is értesülései vannak, hogy az orosz hírszerzési szolgálatok számos más volt ukrán politikussal szintén kapcsolatban állnak.Közéjük tartozik a brit külügyi tárca szerint, aki 2012 és 2014 között első miniszterelnök-helyettes, 2014-ben ügyvezető miniszterelnök volt Ukrajnában.A minisztérium megneveziet,egykori ukrán elnök volt kabinetfőnökét, aki szintén betöltötte a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, valamintot, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács volt alelnökét ésot, aki 2010 és 2014 között Ukrajna miniszterelnöke volt.A brit külügyminisztérium közleménye szerint a felsoroltak némelyike kapcsolatban van olyan orosz hírszerzési tisztekkel, akik részesei az Ukrajna elleni esetleges támadás tervezésének.brit külügyminiszter a tárca vasárnapi közleményéhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: a most nyilvánosságra hozott információk fényt vetnek arra, hogy Oroszország milyen széleskörű, felforgató célú tevékenységet folytat Ukrajnában, és betekintést engednek a Kreml gondolkodásmódjába.Liz Truss hangsúlyozta: Oroszországnak a feszültség enyhítésére kell törekednie, véget kell vetnie agresszív és dezinformációs kampányának, és a diplomácia útjára kell lépnie.Bármiféle orosz katonai behatolás Ukrajnába masszív, stratégiai léptékű hiba lenne és súlyos árat kellene érte fizetni, ahogy ezt Nagy-Britannia és partnerei már többször is leszögezték - közölte vasárnapi nyilatkozatában a brit külügyminiszter.Liz Truss hozzátette: Nagy-Britannia egyértelműen támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert országhatárokon belül, és ez vonatkozik a Krím-félszigetre is. Ukrajna független, szuverén ország - szögezi le nyilatkozata végén a brit külügyminiszter.Liz Truss néhány napon belül másodszor szólalt meg az orosz-ukrán válság ügyében. Pénteken, az ausztráliai Sydney-ben tartott előadásában kijelentette: az Ukrajna elleni esetleges orosz katonai akció következményei között olyan összehangolt szankciók is lennének, amelyek az orosz pénzügyi rendszert érintenék. Hozzátette: Moszkva nem tanult a történelemből, és a Szovjetunió vagy valamiféle Nagy-Oroszország újjáteremtéséről álmodozik, nemzetiségi hovatartozásra vagy anyanyelvi szempontokra alapozott területi felosztás révén. Truss úgy fogalmazott: a Szovjetunió afganisztáni beavatkozása vagy a csecsenföldi konfliktus tanulságaiból is tudható, hogy Oroszország "mocsárba ragadna", ha Ukrajna elleni invázióra szánná el magát.