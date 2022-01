Meghalt Thich Nhat Hanh, világhírű buddhista szerzetes

95 éves korában szombaton elhunyt Thich Nhat Hanh, világhírű vietnami buddhista szerzetes, békeaktivista – írja a CNN-re hivatkozva a 168 óra. A halálhírt először az általa alapított szerzetesi szervezet, a Plum Village tette közzé a weboldalán, amit később a hivatalos Twitter-fiókjának a kezelői is megerősítettek.



A zen mester 1926-ban született Vietnamban, és 16 évesen állt zen szerzetesnek a Hue városában lévő Tu Hieu templomban. Az 1950-es évek elején fiatal szerzetesként aktívan részt vett a vietnami buddhizmus megújulásáért tevékenykedő mozgalomban. Később több szervezetet is alapított hazájában.A hatvanas években fellángoló háború alatt politikailag semleges szociális munkásként segítette a rommá vált falvak újjáépítését, és folyamatosan a béke üzenetét hirdette, a háború befejezéséért lobbizott a nyugti vezető politikusoknál.Ez oda vezetett, hogy 1966-ban az Egyesült Államokban tett körútja után már nem engedték hazatérni, Észak-Vietnam és Dél-Vietnam évtizedekre megtagadta tőle a jogot, hogy visszatérjen hazájába. 39 évre száműzték, és csak 2005-ben kapott engedélyt arra, hogy ismét haza térhessen. Külföldön is folyamatosan a békéért és a menekültekért dolgozott. A háború után néhány évre a csöndes elvonultságot választotta, Franciaországban telepedett le. A nyolcvanas években kezdett előadásokat és kurzusokat tartani, ma már világszerte számos követője van.Nhat Hanh több, mint száz könyvet írt, amelyekben mindennapi életünk dolgaira összpontosítva, közérthető, helyenként költői stílusban mutatja be a buddhizmus lényegét, alapvető filozófiai és erkölcsi tanításait. Kötetei magyar nyelven is elérhetők.fotó: wikimedia.commons