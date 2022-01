Balázs Imre József, Jánosi Andrea és Kató Emőke kapja idén az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat

színésznő. Lenyűgöző szerepek vannak mögötte, a kolozsvári társulat legjelentősebb előadásaiban játszott, Ljubljánától, Avignon át Torinóig. Sokféle hangon tud megszólalni, és sokféle tapasztalatot tud közvetíteni az a színészi test és az az emberi lélek, amivel bír. Lehetetlen beskatulyázni, szétvetne minden dobozt, mert nem a felismerhetőség kényelmére vágyik, hanem a még nem tapasztaltra: hogyan lehetnék az, aki még sohasem? Tépelődő alkotó, ezt talán nagyon kevesen tudják róla, akik meg igen, van hogy a féltés hangján hozzák szóba, mert ő nem fél semmitől és senkitől, képes összetörni, képes felemészteni magát, nincs az a fal, amit kikerülne. Határokat feszeget és időnkét nem érzékeli, hogy a túloldalra jutott. Igazi alkotó ember, minden ízében az. Nemcsak próbál, hanem próbára teszi magát; nemcsak keresi a szerep legerősebb jelentéseit, hanem magát is keresi; nemcsak a szót ejti ki, hanem önmagát is, néha szédületes magasságokból.(Részlet aáltal írt laudációból) (rmdsz tajekoztato)

grafikus, illusztrátor. Művészi tevékenysége nemcsak könyvek illusztrálásában érhető tetten, hanem a Napsugár rajzaiban, a reklámgrafika, a könyvborítótervezés és az oktatás terén is.filmrendezővel közösen alkották meg acímű animációt, képi világát Jánosi Andrea álmodta meg. Alakjai, figurái sajátossá, állandóvá váltak, olyan védjeggyé, amely immár mindenki számára felismerhető. Az animáció révén ezek a figurák új dimenziót nyernek, életre kelnek, megmozdulnak, megszólalnak. Az alkotómunka pedig Jánosi Andrea íróasztala, rajztáblája, számítógépe mellett történik. Ennek a műhelysaroknak a pár vonallal vázolt képe ott látható a művész honlapján, mindazokkal a szereplőkkel egyetemben, akik fontosak életében. Mert Jánosi Andrea nemcsak illusztrációinak világát népesíti be és varázsolja otthonossá, hanem az életében is ott nyüzsögnek az állatok, a sajátok és bármilyen élőlény, amely megsimogatható, amelyikkel barátságba lehet keveredni. (Részlet aáltal írt laudációból)

„Az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjak átadása egy évtizedes szokás, a hazai magyar kortárs alkotók előtti tisztelgés immár hagyománynak számít, és a tisztelet érzését az sem csorbítja, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében el kell napolnunk a díjátadónkat. Birtokában vagyunk azonban idén egy olyan fontos tapasztalatnak, amely engem bizalommal tölt el: a kortárs kultúráért díjátadó nem ragaszkodik a magyar kultúra zord januári napjához – ha a járvány ki is túrja, helyet követel magának egy szebb nyári napon, a kolozsvári ünnepi könyvhéten. Idén is ezzel tervezünk, így az ünnepi könyvhéten köszöntjük mostani díjazottainkat, Balázs Imre József költőt, műfordítót, Jánosi Andrea grafikust, illusztrátort és Kató Emőke színművészt. Gratulálok nekik!” – írta a díjazottokat bejelentő Facebook-posztjában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Irodalom kategóriában Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, szerkesztő, irodalomtörténész; képzőművészet kategóriában Jánosi Andrea grafikus, illusztrátor; előadóművészet kategóriában Kató Emőke színművész kapja idén az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat - jelentette be a Romániai Magyar Demokrata Szövetség január 22-én, szombaton A magyar kultúra napja alkalmából. Az idén tizedik alkalommal kiosztott díjat a járványhelyzetre való tekintettel a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten adják át.