A NATO-haderők kivonását kérik az oroszok Romániából és Bulgáriából

Oroszország jogilag kötelező érvényű garanciákat kért a nyugati hatalmaktól, többek között azt, hogy a NATO-haderők vonuljanak ki Romániából és Bulgáriából, a NATO pedig ne terjeszkedjen tovább, térjen vissza 1997-es határaihoz - jelentette a Reuters hírügynökség az orosz külügyminisztérium nyilatkozatára hivatkozva.



A nyilatkozat a genfi ​​magas szintű amerikai-orosz tárgyalási forduló előtt hangzott el.amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy nem vár megoldást aval folytatott tárgyalástól, és megismételte egy esetleges ukrajnai invázió súlyos következményeit, de hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai úton kíván lépni a helyzet enyhítése érdekében. Lavrov kijelentette, hogy Oroszország konkrét választ vár kéréseire.Az amerikai kollégájával folytatott tárgyalások végén az orosz külügyminiszter azt a vádat fogalmazta meg, hogy "a NATO most Oroszország ellen dolgozik". "Elmagyaráztam, hogy Oroszország nem tervezi megtámadni Ukrajnát" - mondta a Reutersnek, hozzátéve, hogy ez nem jelenti a két fél közötti "párbeszéd végét".A tárgyalások után Lavrov a sajtónak azt mondta, az USA jövő héten írásos választ ad az orosz javaslatokra, megjegyezve, hogy ő és Antony Blinken amerikai külügyminiszter "egyetértett abban, hogy ésszerű párbeszédre van szükség", hogy "az izgalom alábbhagyjon". Beszámolója szerint megállapodtak abban is, hogy "új kapcsolatfelvételt alakítanak ki (saját) szinten", mivel "elhamarkodottnak" tartjákéselnök között egy új csúcstalálkozó szervezését. "Nem tudom, hogy jó úton járunk-e, tudni fogom, ha lesz válaszunk (az amerikaiaktól)" - mondta ismét Lavrov.A két külügyminiszter következő találkozója februárban lesz orosz sajtójelentések szerint.Blinken a tárgyalások után kijelentette, hogy ki van zárva, hogy a NATO "nyitott ajtó" politikájában változás következzen be. Ugyanakkor azt is mondta, hogy nem zárja ki, hogy Biden-Putyin csúcstalálkozót tartsanak, ha ez hasznosnak bizonyul.

Románia és Bulgária tiltakozik



"Bulgária NATO-tag, és saját maga dönti el, hogyan szervezi meg védelmét a szövetségeseivel összehangoltan" - mondta a bolgár miniszterelnök pénteken a Reuters szerint.A román külügyminisztérium (MAE) helytelennek és alaptalannak tartja az orosz külügyi tárca nyilatkozatait a NATO keleti szárnyán lévő szövetséges katonai jelenlétről.A MAE pénteken közleményt juttatott el az AGERPRES hírügynökséghez, amelyben leszögezi, hogy a NATO jelenléte a szövetséges államokban a szövetséges vezetők legmagasabb szintű döntésének eredménye, azt a felelős szövetséges politikai és katonai struktúrák hajtják végre, kimondottan védekező reakcióként arra az egyre agresszívabb magatartásra, amelyet az Orosz Föderáció a Keleti Szomszédságban tanúsít, különösen 2014 óta, amikor Oroszország jogellenesen elfoglalta a Krím ukrajnai területét.'Ez a magatartás a NATO konstruktív párbeszédre tett kísérletei ellenére jelenleg is egyre erősödik' - teszi hozzá a román külügy.A MAE rámutat, az a kérés, hogy a NATO-erők állományát, beleértve a csapatokat is, Moszkva igényeinek megfelelően csökkentsék a szövetséghez 1997 után csatlakozott államokban, már szerepel Oroszország 2021 decemberében nyilvánosságra hozott, az európai biztonságra vonatkozó javaslataiban. Ezt a kérést az Észak-atlanti Szövetség egyértelműen elfogadhatatlannak minősítette és elutasította egyrészt nyilvánosan, másrészt a NATO és Oroszország, illetve az USA-Oroszország közötti tárgyalások során, ugyanis az elrettentés és a védelmi pozíció a NATO kollektív védelmi mechanizmusának szerves része, amelyet egyetlen harmadik állam sem vétózhat meg. 'A szövetségesek határozottan kijelentették, hogy folytatják a kollektív biztonság és védelem megerősítésének politikáját, többek között a szövetséges csapatoknak a keleti szövetségesek területén való jelenléte révén" - szögezi le a román külügy.A dokumentum szerint Románia és szövetségesei továbbra is fontosnak tartják a keleti szárny megerősítését, ezért a román hatóságok üdvözölték, amikor az Egyesült Államok és Franciaország a napokban bejelentette, hogy csapatokat küld Romániába.Ugyanakkor Románia reménykedik az Orosz Föderációval való nyílt párbeszéd folytatásában és a biztonsági helyzet rendeződésében - teszi hozzá a tárca.Klaus Johannis államfő szerdára összehívta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT) - közölte az Elnöki Hivatal. A tájékoztatás értelmében a CSAT ülését szerdán 13 órától tartják majd, a napirenden a Fekete-tenger tágabb térségének és a NATO keleti szárnyának biztonsági helyzetével kapcsolatos témák, valamint a biztonsági környezet új kihívásaira való reagálási képesség fejlesztésére irányuló intézkedések szerepelnek. Az államfő péntekenminiszterelnökkel is megbeszélést folytatott a NATO keleti szárnyának biztonsági helyzetéről.