A francia nemzetgyűlés határozatban ítélte el az ujgur népirtást Kínában

Az ellenzéki szocialisták által beterjesztett határozattervezetet - amely nem von maga után következményeket -államfő Köztársaság lendületben (LREM) nevű pártjának képviselői is támogatták. A jelenlévők közül 169-en igennel szavaztak egy nem ellenében, míg öten tartózkodtak.Az elfogadott javaslat kimondja, hogy a nemzetgyűlés "hivatalosan emberiesség elleni bűntettként és népirtásként ismeri el a Kínai Népköztársaság hatóságai által az ujgurok sérelmére elkövetett erőszakos cselekményeket", valamint elítéli azokat.A szöveg felszólítja a francia kormányt, hogy "szintén ítélje el a népirtást, és tegye meg a szükséges lépéseket a nemzetközi közösség felé, illetve a Kínai Népköztársaságot illető külpolitikában" a jelenlegi helyzet megváltoztatására.A kormány nevébenkülügyi államtitkár "rendszerszerű erőszakról" és "súlyos tanúvallomásokról" beszélt, de úgy vélte, hogy a népirtás hivatalos kimondása a nemzetközi szervezetek, nem pedig a francia kormány dolga. Biztosította a nemzetgyűlést arról, hogy az ujgurok sorsát a kormány a legmagasabb szinten vetette fel a kínai partnereinek., a javaslatot beterjesztő Szocialista Párt vezetője elítélte "azt a könyörtelen gépezetet, amely egy nép biológiai és kulturális kiirtását célozza", valamint ostorozta azokat a nagyvállalatokat és nyugati márkákat, amelyek "továbbra is használják az ujgurok kényszermunkáját".Több emberi jogi szervezet azzal vádolja Kínát, hogy több mint egymillió ujgurt zárt politikai átnevelő táborokba. Kína cáfolja, hogy visszaélések történnének Hszincsiang-Ujgur tartományban, s azt állítja, hogy olyan szakmai kiképző központokról van szó, amelyekben a muzulmán vallású közösség tagjait óvni próbálják a radikális iszlamista nézetektől.

