Borrell: magas árat fizet Oroszország, ha bármifajta agressziót követ el Ukrajna ellen

Nagy a fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélye az orosz-ukrán határon, és az Európai Unió nagyon komolyan veszi ezt a fenyegetést - jelentette ki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön, Mélanie Joly kanadai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



Today in Brussels, #Belgium, Minister Joly met with Josep Borrell, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission.



