Bill Gates: a mostaninál sokkal rosszabb világjárványok jöhetnek

A Covid-19-nél sokkal rosszabb világjárványok veszélyére figyelmeztetett Bill Gates, és felszólította a világ országainak kormányait, hogy járuljanak hozzá dollármilliárdokkal a következő globális járványra való felkészüléshez.



Bár a koronavírus omikron és delta változatai a valaha látott legfertőzőbb vírusok közé tartoznak, a világ bármikor szembesülhetett volna eddig is egy olyan kórokozóval, amely ezeknél sokkal magasabb arányú elhalálozást és nagyobb számú súlyos megbetegedést okoz - mutatott rá a Microsoft-alapító.A Bill & Melinda Gates Alapítvány és az Egyesült Királyság Wellcome Trust 300 millió dollárt adományoz a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) számára, amely hozzájárult a Covax program létrehozásához. A Covax keretében vakcinákat szállítanak az alacsony és közepes jövedelmű országokba.A CEPI 3,5 milliárd dollárt próbál összegyűjteni azzal a céllal, hogy az új vakcina kifejlesztéséhez szükséges időt mindössze 100 napra csökkentse.Gates szerint a filantrópokra és a gazdag kormányokra hárult a vakcinaegyenlőtlenség jelenségének kezelése. Hozzátette, hogy a jövőbeli világjárványra való felkészülést szolgáló innováció nagy része a meglévő globális egészségügyi problémák kezelésében is hasznos lehet, például segíthet a HIV elleni oltóanyag kifejlesztésében, valamint a tuberkulózis és a malária elleni jobb oltások létrehozásában.Gates szerint a Covid-19 világjárvány idején az oltóanyag-fejlesztés két nagy finanszírozója, a CEPI és az Egyesült Államok kormánya „bátor volt”, hogy pénzt kockáztasson, hogy potenciális oltások széles portfólióját hozza létre.Ugyanakkor elismerte, hogy többet kell tenni a világ beoltásához szükséges készletek növelése érdekében., a Wellcome Trust igazgatója szerint „kritikus”, hogy az innovációra fordítandó források ne csak a nemzetközi fejlesztési költségvetésekből származzanak, hanem tágabb értelemben az állami finanszírozásból. Felidézte, hogyan alakult meg a CEPI öt évvel ezelőtt, a 2014-2015-ös ebolajárvány után. Akkor is, és most is abban élünk, amiről úgy gondolom, hogy az egyre gyakoribb és komplexebb járványok és pandémiák korszaka - jelentette ki.