Pert veszített a Minority SafePack ügyében Románia az Európai Bizottság ellen

Az Európai Unió Bírósága csütörtöki ítéletében megerősíti az Európai Bizottságnak az MSPI európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vételéről szóló határozatát. A Bíróság kimondta: „A Törvényszék nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség támogatását, mint az Unió értékeit és céljait, figyelembe kell venni az Uniónak az e javaslat által érintett területeken való fellépése címén.”A Bizottság 2017. március 29-i határozatával vette részlegesen nyilvántartásba az MSPI-t, Románia pedig 2017. június 28-án a határozat megsemmisítése iránti keresetet terjesztett elő. Az Európai Unió Törvényszéke 2019. szeptember 24-i határozatával Románia keresetét elutasította. Románia fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz, de ezúttal sem járt több sikerrel.Illusztráció: Christian Lue

Következetesen döntött az Európai Bíróság, így Románia a fellebbviteli eljárás során is elvesztette a Minority SafePack bejegyzése miatt az Európai Bizottság ellen indított pert.