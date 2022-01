Roberta Metsola az EP új elnökeként már nem lesz abortuszellenes - ígéri

Ezentúl az Európai Parlament többségi álláspontját képviseli majd Roberta Metsola parlamenti elnök az abortusz ügyében. A néppárti politikus, az EP frissen megválasztott elnöke erről az Euronewsnak adott interjúban beszélt. A 43 éves, négygyermekes anya korábban többször nyilvánvalóvá tette, hogy ellenzi a terhességmegszakítást.



Az Európai Parlament új elnöke megjegyezte, az EP álláspontját képviselte abortuszügyben az elmúlt években is, amikor a lengyel abortusztörvény ügyében szólalt föl."Az Európai Parlament álláspontja az én álláspontom. Így tettem például a lengyel abortusztörvény esetében is, amikor az ügyről beszéltem a lengyel szenátusban. Ott is a parlament álláspontját képviseltem. Épp ezt fogom tenni az elnöki mandátumom alatt. Ha a parlament véleménye egyöntetű, az lesz az én véleményem is" - mondta Metsola az Euronewsnak.A politikus korábbi határozott abortusz-ellenessége nem véletlen, ugyanis hazájában mélyen elítélik és ellenzik a terhességmegszakítást. A 83 százalékban katolikusok lakta szigetországban minden esetben tilos az abortusz. Igaz, az illegálisan elvégzett beavatkozást nem büntetik.Metsola a múltban többször is olyan javaslatok ellen szavazott az EP-ben, amelyek a terhességmegszakítás jogát bővítették volna. Ugyanakkor a melegek és más szexuális kisebbségek jogai mellett korábban is rendszeresen kiállt.