Pattanásig feszült a helyzet: Oroszország bármelyik pillanatban támadhat Ukrajnában?

Oroszország csapatokat vezényelt Fehéroroszországba, ezzel 100 ezerre növelte haderejét Ukrajna határai mentén; rendkívül veszélyes a helyzet, Oroszország bármelyik pillanatban támadhat Ukrajnában - véli az Egyesült Államok külügyminisztériuma.



Az ukrán kormány szerint ugyanakkor Ukrajna határain jelenleg már több mint 127 ezer orosz katona állomásozik , ebből 106 ezerre tehető a szárazföldi egységekben lévők száma.orosz védelmi miniszter-helyettes korábban erről azt nyilatkozta, hogy a Fehéroroszországgal folytatott közös hadgyakorlatokkal "a külső fenyegetésekre való reagálást" gyakorolják – írja az Associated Press.Az Egyesült Államok külügyminisztere a héten Európába látogat, és Genfben találkozikorosz külügyminiszterrel is, mivel fokozódik a feszültség az esetleges orosz inváziótól való félelem miatt.szerdán Kijevbe utazott, és találkozikelnökkel éskülügyminiszterrel, hogy "megerősítse az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett".A kijevi amerikai nagykövetségen Blinken diplomatáknak kijelentette, az orosz csapatok Ukrajna határain való koncentrálása lehetővé tesziorosz elnök számára, hogy rendkívül gyorsan végrehajtható támadási parancsot adjon ki.Blinken pénteken találkozik Lavrovval, ahol "folytatja a diplomáciai megbeszéléseket, és sürgeti Oroszországot, hogy tegyen azonnali lépéseket a helyzet enyhítésére".Az Egyesült Államok és Oroszország közötti európai tárgyalások eddig nem csillapították a növekvő feszültséget. A tárgyalásokat követően több amerikai tisztségviselő arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ürügyet fog kreálni Ukrajna megszállására. Oroszország visszautasította az Egyesült Államok vádját.Blinken csütörtökön Kijevből Berlinbe utazik, hogykülügyminiszterrel beszéljen az Oroszországgal folytatott tárgyalásokról és az ukrajnai invázió megakadályozására tett erőfeszítésekről, mielőtt pénteken találkozna Lavrovval. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint találkozni fog az Egyesült Királyság és Franciaország vezetőivel is.„Az utazás az európai szövetségeseinkkel és partnereinkkel folytatott kiterjedt diplomáciát követi az Oroszország által Ukrajnára jelentett fenyegetés kezelésére irányuló egységes megközelítésről, valamint közös erőfeszítéseinkről, amelyek arra ösztönzik az országot, hogy a biztonság és a stabilitás érdekében a diplomáciát és a deeszkalációt válassza” – közölte az amerikai külügyminisztérium.Oroszország tagadja, hogy támadni akarna Ukrajnában, ugyanakkor azt várja az Egyesült Államoktól, hogy ígérje meg, a NATO nem terjeszkedik exszovjet területekre, és a meglévő kelet-európai haderők kivonását kéri.A washingtoni kormányzat szerdán bejelentette, hogy további 200 millió dolláros segélyt bocsát Ukrajnának védelmi célokra – írja a Reuters. Az Egyesült Államok decemberben jelentette be, hogy kiegészítő segélyt nyújt Ukrajnának védelmi célokra.Az Egyesült Államok és az európai országok hetek óta figyelmeztetnek egy lehetséges orosz invázióra Ukrajnában. A múlt héten az ukrán kormány weboldalai leálltak egy kibertámadás után, amelyért a hatóságok Oroszországhoz köthető hackereket tesznek felelőssé.Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra szólította fel amerikai hivatali partnerét, Antony Blinkent, hogy ne hangoztassa folyton "az Ukrajna elleni állítólagos orosz agresszióról szóló spekulációkat", hanem kényszerítse Kijevet a rendezésről szóló minszki megállapodások maradéktalan végrehajtására - közölte kedden az orosz diplomáciai tárca. Lavrov és Blinken kedden telefonon beszélt egymással, az orosz külügyminisztérium szerint az amerikai fél kezdeményezésére.Az orosz diplomácia vezetője a moszkvai tájékoztatás szerint megismételte azt is, hogy Washingtonnak a lehető leghamarabb konkrét, írásos választ kell adnia a biztonsági garanciákra vonatkozó orosz javaslatokra. Ismételten felsorolta az Egyesült Államoknak és a NATO-nak átadott orosz megállapodástervezet elvi pontjait. Ezek értelmében Oroszország biztonságának jogi garanciáit az összes euroatlanti ország által jóváhagyott, a biztonság oszthatatlanságát kimondó elv keretei között kell rögzíteni.