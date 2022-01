Robbanás miatt egy időre leállt az Európát ellátó észak-iraki-török olajvezeték

Robbanás történt kedden Délkelet-Törökországban az észak-iraki Kirkuk város olajmezőit a dél-törökországi Ceyhan településsel összekötő kőolajvezetéken, egy időre leállt a szállítás.



OIL MARKET: Iraq-Turkey oil pipeline halted after explosion and fire, says a Turkish state-owned operator Botas. The line usually carries >450kb/d from northern Iraq into the Mediterranean port of Ceyhan | #OOTT Botas statement: https://t.co/kmwppy0yWJpic.twitter.com/GCOZFxb2rF