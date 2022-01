268 millió eurót ad az EU az afganisztáni emberek támogatására

Az Európai Bizottság közleménye szerint a kedden bejelentett összeg az oktatás, az egészségügy és a megélhetés támogatására, valamint az afgán lakosság létfontosságú szükségleteinek biztosítására összpontosít.A közleménynemzetközi partnerségekért felelős biztost idézte, aki elmondta: az uniós finanszírozás az egészséges táplálkozás és a tiszta víz biztosítása, valamint a higiéniai feltételek megteremtésére mellett az országban élő, de lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek, valamint a szomszédos országokban menedéket keresők szükségleteinek biztosítását is támogatja. Az európai uniós program továbbá segíti a jogvédőket és a civil társadalmi szervezeteket, illetve forrást biztosít a jövedelemtermelő tevékenységekhez is - közölte.Az uniós támogatást az Afganisztánban működő ENSZ-ügynökségeken keresztül közvetítik, és

Az Afganisztánt fenyegető humanitárius válság megelőzésére az Európai Bizottság 268,3 millió euró folyósításáról döntött kedden, a támogatás annak az egymilliárd euró értékű programnak a részét képezi, amelyet az Európai Unió az Afganisztánban élők számára, valamint a menekült afgánokat befogadó szomszédos országok szükségleteinek kielégítésére jelentett be október közepén.