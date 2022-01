Az 5G miatt több légitársaság törölte amerikai járatait

Félő, hogy az 5G hálózat megzavarja a repülőgépek berendezéseit – ettől tartva nem indít több légitársaság gépeket az érintett repülőterekre.





Több nemzetközi légitársaság bejelentette, hogy szerdától törli járatait egyes amerikai repülőterekre, mivel attól tartanak, hogy az ott kiépített 5G hálózatok megzavarhatják a repülőgépek kritikusan fontos berendezéseit.



Az Emirates Airlines kilenc amerikai város repülőterére függesztette fel járatait: Boston, Chicago, Fort Worth (Dallas), Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco és Seattle.





Az Air India azt közölte, hogy felfüggeszti az Újdelhi és San Francisco, Chicago, illetve a New York-i JFK, továbbá a Mumbai–Newark közötti járatait.



Az All Nippon Airways és a Japan Airlines pedig azt közölte, hogy törölt egyes, Boeing 777-es repülőgépekkel kiszolgáló egyesült államokbeli járatokat, ezek közül azonban néhányat „sikerült megmenteni” azáltal, hogy a repülőgépeket Boeing 787-esekkel váltották fel.



A Verizon és az AT&T szerdán kapcsolhatja be az 5G-s hálózatokat az amerikai repülőterek közelében, de a légitársaságok vezetői szerint ez nagyon nem jó ötlet. A szakemberek szerint ugyanis az 5G-s hálózat cellatornyai interferenciát okozhatnak a repülőgépek érzékeny műszereiben. A légitársaságok arra kérik az AT&T-t és a Verizont, hogy az ország legfontosabb és legforgalmasabb repülőtereinek 2 mérföldes körzetében ne kínáljanak 5G-szolgáltatást. Emellett arra kérik a döntéshozókat, hogy ne telepítsenek adótornyot túl közel a futópályákhoz addig, amíg az FAA ki nem adja az iránymutatását, hogy miként lehet kivédeni az 5G okozta problémát. (MTI)



Illusztráció: Ross Parmly, Unsplash



