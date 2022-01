Most a hörcsögöket akarják leölni Hongkongban a koronavírus-járvány miatt

11 hörcsögnél mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy hongkongi állatkereskedésben kedden, ahol egy nappal korábban a bolt egyik dolgozója lett Covid-pozitív – írta a South China Morning Post. Emiatt úgy döntöttek a hatóságok, az állatkereskedésben lévő összes hörcsögöt leölik, sőt az intézkedést kiterjesztik a városban háziállatként tartott, tavaly december 22. után vásárolt hörcsögökre is.



Az intézkedés mintegy kétezer hörcsögöt és állattartót érint. A hörcsögökre mostantól importtilalmat vetnek ki – számolt be a Business Insider . A városvezetés felszólította a lakosságot, szolgáltassák be háziállatként tartott hörcsögeiket. A városi állatkereskedéseknek is át kell adniuk az állataikat, amelyeket aztán leölnek a hatóságok, megelőzendő, hogy az esetlegesen Coviddal fertőzött rágcsálók átadják a betegséget a gazdáiknak.Hongkongban átlag napi 12 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az elmúlt napokban; az állatkereskedés egyik dolgozója volt az egyetlen fertőzött három hónapja, aki nem állt bizonyított kapcsolatban valamelyik korábbi fertőzöttel. A 23 éves nő a vírus delta-variánsát kapta el, a hongkongi hatóságok pedig azt valószínűsítik, hogy valamelyik, Hollandiából importált, fertőzött rágcsálótól kapta el a vírust. Ez lenne az első alkalom, hogy állatról emberre terjedt a koronavírus Hongkongban.A holland közegészségügyi intézet egyébként már korábban figyelmeztetett: a hörcsögök, vadászgörények és a házi nyulak is könnyen megfertőződhetnek a koronavírussal. Már korábban kiderült, hogy a szőrméjükért tenyésztett nyércek is könnyen elkaphatják a vírust; Dániában és Hollandiában minden nyércfarmot felszámoltak, miután az állatok között is gyorsan terjedt a koronavírus, és bebizonyosodott az is, hogy az állati szervezetben mutálódott vírust képesek átadni az arra fogékony embereknek. Christine Trewer képe a Pixabay -en.