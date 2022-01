Német-orosz külügyi csúcs: békülékeny hangulat, de a forró témákat sem kerülték

Oroszország konstruktívabb kapcsolatokat szeretne látni Moszkva és Berlin között, és az új német kormány valamennyi tagjával meg kívánja haladni a felgyülemlett problémákat - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor kedden Moszkvában fogadta német hivatali partnerét, Annalena Baerbockot.



Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország változatlanul érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában Németországgal a kölcsönös tisztelet, az egyenjogúság és az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján. Nagyra értékelte, hogy már mindössze néhány héttel a német kormány felállása után módja van megbeszéléseket folytatni a német diplomácia új vezetőjével.Elismerően szólt Baerbock január 10-én hozzá intézett üzenetének pozitív hangvételéről, arról, amit kolléganője a két ország sok évszázados történelmi kapcsolatairól és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért való közös felelősségről írt benne. Mint mondta, osztja ezt a hozzáállást.Baerbock, aki egy nappal kijevi látogatása után tárgyalt Moszkvában, azt hangsúlyozta, hogy az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok mind a német kormány, mind az ő számára fontosak, és Berlin nem látja alternatíváját a stabil kétoldalú viszonynak. Kifejezte az új német vezetés készségét arra, hogy folytassa a munkát ezen a feladaton.Fontosnak nevezte, hogy moszkvai látogatása alkalmából a felek részletesen megvitassák azokat a kétoldalú és nemzetközi témákat, amelyekben a két ország közösen javíthatja kapcsolatait, "és azokat, amelyekben barátságunk mostanában nehézségekkel küzd". Baerbock hangsúlyozta a német-orosz kapcsolatok "mély történelmi dimenzióját" is."Ezért lesz fontos számomra, hogy ma, első moszkvai látogatásom alkalmával koszorút helyezzek el az Ismeretlen Katona sírjánál. Az országaink közötti történelmi mélység és történelmi fájdalmak a jelen és a jövő nemzedékek politikájának is feladatot, megbízatást jelentenek. Ez az országok és népek közötti megbékélésre szóló megbízatás és feladat " - hangoztatta a német külügyminiszter.Baerbock ugyanakkor arról is beszélt, hogy fel kell éleszteni a normandiai folyamatot az ukrajnai rendezésről szóló minszki megállapodások végrehajtása érdekében.A német diplomácia vezetője a tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten elmondta: megismételte tárgyalópartnerének, hogy az energia fegyverként történő felhasználásának következményei lesznek az Északi Áramlat-2 gázvezetékre nézve.Baerbock kifejezte Németország készségét arra, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal az európai biztonságról.Oroszország ugyan tagadja, hogy megtámadná Ukrajnát, de Baerbock szerint nehéz nem „fenyegetésként” értékelni az orosz haderő állomásozását Ukrajna határán.Lavrov az Északi Áramlat 2 vezeték körüli patthelyzet megoldását is sürgette, amelyet még mindig vizsgál egy német szabályozó testület."Felhívtuk német kollégáink figyelmét a projekt átpolitizálására tett kísérletek kontraproduktivitására" - mondta. "Ez az elmúlt évtized legnagyobb kereskedelmi projektje, amelynek célja Németország és egész Európa energiabiztonságának biztosítása" - mondta.Baerbock szerint azonban Berlinnek "megbízható Oroszországra" van szüksége ahhoz, hogy "az elkövetkező években gázzal láthassa el Európát".Némileg meglepő módon Lavrov a Balkánt is megemlítette, ahol Milorad Dodik oroszbarát boszniai szerb vezetőt nemrégiben szankcionálta az USA. "Oroszország és Németország közös érdekünk, hogy a balkáni helyzet pozitív forgatókönyv szerint alakuljon" - mondta Lavrov.Moszkvában Baerbock ugyanakkor közvetlenül utaltbebörtönzött ellenzéki vezető esetére és Oroszország legbefolyásosabb nem kormányzati szervezete, a "Memorial" bezárására.Később Lavrov felszólította Berlint, hogy "ne diszkriminálja" az RT orosz külföldi műsorszolgáltatót. Arra is utalt, hogy ez a vita érintheti az oroszországi német médiát, megjegyezve, hogy "ha szükséges, ellenintézkedéseket kell tennünk, bármennyire is szeretnénk elkerülni".

Az amerikai külügyminiszter is Európába jön



Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte, hogyamerikai külügyminiszter ezen a héten Kijevbe és Berlinbe utazik.Az Egyesült Államok figyelmeztette Oroszországot, hogy ne támadja meg Ukrajnát, és sürgette mindkét országot, hogy térjenek vissza a kelet-ukrajnai régióban zajló háború lezárását célzó megállapodásokhoz.Lavrov szerint az orosz fél szívesen venné az Egyesült Államok részvételét a kelet-ukrajnai konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekben, írja a Reuters.