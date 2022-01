Németország nem ad el fegyvereket Ukrajnának

A Kijevben tárgyaló Annalena Baerbock német külügyminiszter kifejtette, hogy Berlin álláspontja változatlan, vagyis nem szállít fegyvereket Ukrajnának. "Amit két héttel, néhány hónappal ezelőtt mondtam, az változatlan. A német kormány fegyverexporttal kapcsolatos álláspontja ismert" - szögezte le.



, ukrán külügyminiszter azt közölte, hogy a párbeszédet tovább folytatják majd erről a kérdésről. "Megvitattuk a fegyverszállítás kérdését Németországból Ukrajnába. Kifejtettem az ukrán fél érveit és álláspontját. Azt akarom ugyanakkor, hogy a diplomáciai út működjön, a normandiai formátumban tett erőfeszítések eredményt hozzanak" - fogalmazott Kuleba a német külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.A normandiainak nevezett egyeztetéseket a Donyec-medencei fegyveres konfliktus békés rendezésére hívták életre, Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország részvételével.Baerbock néhány nappal ezelőtt Washingtonban tárgyalt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, akinek kifejtette, hogy Berlin - Washingtonnal ellentétben - nem kíván fegyvereket szállítani Kijevnek. A német külügyminiszter és az amerikai diplomácia irányítója között ez volt az egyik jelentős nézetkülönbség az Ukrajna körüli feszültség megoldásának megítélésében.A kijevi sajtótájékoztatón hétfőn Annalena Baerbock emlékeztetett rá, hogy Németország számos területen támogatja Ukrajnát, és hangsúlyozta, hogy Berlin mindent megtesz az ukrán-orosz válság mélyülésének megakadályozása érdekében, minden diplomáciai lehetőséget kihasznál.A Bild című német lap azt állította, hogyvolt német kancellár személyesen blokkolta a NATO keretein belüli fegyverszállítást Ukrajnába. Sajtóértesülések szerint Ukrajna már 2021 elején kifizetett a NATO szakosított ügynökségén (NSPA) keresztül két fegyverszállítmányt: 90 darab Barrett M82 típusú, nagykaliberű mesterlövész puskát, amelyet az Egyesült Államok szállítana, és 20 darab EDM4S drónelhárító rendszert Litvániából. Májusban azonban az NSPA tanácsának német és holland képviselői ellenvetéssel éltek, és ezért megvétózták a fegyverek eladását Ukrajnának.A 41 éves külügyminiszter most Németország történelmi felelősségét is hangsúlyozta, amellyel elkötelezett abban a döntésében, hogy nem szállít fegyvereket konfliktuszónákba.Ugyanakkororosz külügyminiszterrel keddre tervezett találkozója előtt kijelentette azt is: „Szeretném a helyszínen kideríteni, hogy van-e hajlandóság diplomáciai csatornákon keresztül megoldásokat találni – mindenekelőtt arra, hogy újra életet leheljünk a normandiai folyamatba, és végre előrelépést érjünk el a minszki megállapodások végrehajtásában”.„A leghatékonyabb eszköz, amellyel Ukrajnát támogathatjuk, az EU, a G7 és a NATO egyöntetű elkötelezettsége, hogy minden további agressziónak nagy ára lesz az orosz rezsim számára. És ezt nagyon komolyan gondoljuk” – mondta.„Egyetlen országnak sincs joga megszabni más országoknak, hogy milyen irányt vegyenek, milyen kapcsolatokat alakítsanak ki, és milyen szövetségeket kössenek. Ukrajna szuverenitása soha nem lehet és nem is lesz tárgyalás témája” - jelentette ki. WikiImages képe a Pixabay -en.