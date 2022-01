Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy „fokozatosan megszállja” Ukrajnát

Dmitrij Peszkov idézte azokat a jelentéseket is, amelyek szerint a német újraegyesítés során az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy nem terjeszti ki a NATO infrastruktúráját kelet felé, melyet azonban nem rögzítettek jogilag kötelező érvényű formában.Múlt csütörtökön, Oroszország EBESZ-nagykövete azt mondta, hogy az USA megígérte a Szovjetunió utolsó vezetőjének,nak, hogy a NATO "egy centimétert" sem fog kelet felé terjeszkedni, kivéve az újraegyesített Németországot, amely továbbra is az Észak-atlanti Szövetség tagja marad. Az orosz diplomata szerint ezt az ígéretet 1990-benamerikai külügyminiszter tette Gorbacsovnak, majd később újra megerősítetteszovjet külügyminiszternek., Gorbacsov tolmácsa, aki jelenleg a Gorbacsov Alapítvány nemzetközi kapcsolatok és médiakapcsolatok osztályának vezetője, a Rosszija-24 orosz közszolgálati televíziónak nyilatkozva azonban azt mondta, hogy az úgynevezett "szóbeli megállapodásokról" szóló hírek, illetve az Egyesült Államok által Mihail Gorbacsov volt szovjet vezetőnek az 1980-as évek végén folytatott tárgyalások során tett ígéretek, miszerint a NATO nem fog Kelet-Európába terjeszkedni, "nem felelnek meg a valóságnak".Oroszország hónapok óta fenntartja a feszültséget: több tízezer katonát összpontosított az ukrán határ közelében, ami a szomszédos ország elleni újabb agressziótól való félelmet keltett. A Moszkva és a Nyugat közötti diplomáciai tárgyalások három fordulója ezen a héten nem vezetett a konfliktus feloldásához.

"Úgy látjuk, hogy a NATO fokozatosan betör Ukrajna területére az infrastruktúrájával, kiképzőivel, védelmi és támadó fegyverkészleteivel, az ukrán katonák kiképzésével és hasonlókkal együtt" - mondta az orosz elnöki szóvivő, szemléltetve az Ukrajna körül kialakult jelenlegi helyzet orosz megítélését.Peszkov a CNN-interjúban azt is hangsúlyozta, hogy egy ilyen fejlemény a NATO és Oroszország viszonyát egy "vörös vonalhoz", olyan helyzethez juttatta el, amelyet Moszkva "nem tud tovább elviselni"."És ez volt a fő oka annak, hogy