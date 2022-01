Hamarosan eltörölhetik az abortuszról szóló tájékoztatás büntethetőségét Németországban

Németországban hamarosan már nem lesz büntetendő, ha az orvosi rendelők részletes tájékoztatást nyújtanak az abortuszról - jelentette be a szövetségi igazságügyi miniszter hétfőn Berlinben.



elmondta: megszüntetik azt a "tarthatatlan jogi helyzetet", hogy a művi terhességmegszakítással foglalkozó orvosok nem adhatnak nyilvános tájékoztatást tevékenységükről a büntetés kockázata nélkül.Tarthatatlan, hogy bárki bármit terjeszthet az interneten az abortuszról, kivéve a szakembereket - emelte ki a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa.Az érintett nők helyzete éppen elég nehéz, nem szabad tovább nehezíteni - tette hozzá, utalva a büntetőtörvénykönyv 219a paragrafusára, amely szerint a magzatelhajtást végző orvosok ugyan tájékoztathatnak arról, hogy vállalnak ilyen beavatkozást, de részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra.A miniszter ismertette, hogy elkészítették és tárcaközi egyeztetésre indították a paragrafus hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatot.A törvénykönyvben szereplő megnevezés szerint "a terhességmegszakítás reklámozásánák" tiltásáról szóló paragrafus hatályon kívül helyezése a Német Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és az FDP decemberben megalakult kormányának első nagyobb társadalompolitikai vállalkozása.A náci diktatúra idejéből származó paragrafust legutóbb 2019-ben módosította a szövetségi parlament (Bundestag), akkor vezették be, hogy az orvosok büntetés nélkül nyilvánosságra hozhatják, hogy végeznek terhességmegszakítást. A szociáldemokraták az akkori koalíciós partnerre, a CDU/CSU jobbközép pártszövetségre tekintettel elzárkóztak a nagyobb szabású változtatásoktól, bár jelezték, hogy egyetértenek a reformtörekvésekkel.Marco Buschmann a tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett reform nem változtat azon az alapelven, hogy a magzati élet védendő. Ugyanakkor az orvosok által az abortuszról nyújtott tényszerű tájékoztatás nem lehet többé büntetendő.Az abortuszt "dicsérő és a durván sértő reklámok természetesen továbbra is tilosak maradnak, az orvosok szakmai magatartási kódexének megfelelően" - idézték a tárca közleményében Marco Buschmannt, aki rámutatott, hogy a tartományi orvosi kamarák szakmai magatartási kódexei tiltják az ilyen dicsérő reklámokat.A CDU/CSU - amely a decemberi kormányalakítás óta a Bundestag legnagyobb ellenzéki pártja - elutasítja a paragrafus törlését., a parlament jogi bizottságának CDU-s elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapnak azt mondta, hogy a "mainstream" ugyan ellenzi a jelenlegi szabályozást, "de nemcsak az anya önrendelkezési jogáról van szó, hanem a meg nem született gyermek életéről is", az pedig egyszerűen nem igaz, hogy a 219a paragrafus miatt nem lehet információt szerezni a terhességmegszakításról.Hozzátette: megfelelő az a szabály, hogy az orvosok nem részletezhetik rendelőjük honlapján a beavatkozás részleteit, mert igen nehéz szétválasztani a tájékoztatást és a reklámot. Ha például azt írják, hogy az illető szinte semmit sem érez a beavatkozás során, akkor ez vajon még információ vagy már reklám - vetette fel a képviselő., a CDU és a CSU közös frakciójának családpolitikai szóvivője a Die Welt című lap hírportálján idézett nyilatkozatában kiemelte, hogy a reklámtilalom az abortuszra épülő "üzleti modellek" kialakulását hivatott megakadályozni. A kormánypártok által erőltetett reform "az abortusz bagatellizálásával" járna, amely "nemcsak erkölcsileg, hanem alkotmányjogilag is rendkívül problematikus" - tette hozzá.Németországban a terhességmegszakítás elvileg nem engedélyezett, de bizonyos feltételek mellett nem is büntetendő. A terhességet az első 12 hét alatt lehet megszakítani, a döntésről folytatott hivatalos konzultáció után. Az abortusz később sem büntetendő, ha a terhes nő életveszélyben van, vagy súlyos fizikai vagy lelki sérülés fenyegeti. (MTI)