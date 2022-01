Németország mindent megtesz Ukrajna biztonságának garantálásáért, mondja a német külügyminiszter

"Alapos eszmecserére kerül sor az aktuális nemzetközi kérdésekről, mindenekelőtt a biztonsági garanciákra vonatkozó orosz javaslatok végrehajtásáról" - áll az orosz külügyminisztérium közleményében.Szergej Lavrov egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a héten "konkrét válaszokat" vár az Egyesült Államoktól a témában."Az orosz fél képes arra, hogy megvédje érdekeit" - hangsúlyozta, miközben a Nyugat, amint Annalena Baerbock is, hétfőn arra figyelmeztetett, hogy minden Ukrajna elleni offenzíva kemény gazdasági és geopolitikai következményekkel járna Oroszország számára.

