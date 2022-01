A Pfizer igazgatója szerint vége a világjárványnak. A cég oltását és tablettáit viszont továbbra is szedni kell

A Pfizer vezérigazgatója bejelentette a világjárvány végét: "Az 5. hullám lesz az utolsó, amikor korlátozásokra van szükség" - írja a romaniatv.net.



hétfőn azt mondta, hogy bár a "legvalószínűbb forgatókönyv" az, hogy a jelenlegi koronavírus még évekig fog keringeni, úgy véli, hogy az 5. fertőzési hullám lesz az utolsó, amely korlátozásokat igényel. Ugyanakkor továbbra is szükség lesz emlékeztető oltásokra, de az anti-COVID tabletta "mindent megváltoztat"."Fontos, hogy az emberek megkapják a Pfizer koronavírus elleni vakcinájának három adagját, és valószínűleg évente szükségük lesz emlékeztető oltásra, de az immunhiányos embereknek négyhavonta is szükségük lehet rá.A gyermekeket be kell oltani, hogy megvédjék őket. Ennek hatékonysága a gyermekeknél nagyon, nagyon, nagyon jó" - mondta Bourla.Hozzátette: a vállalat COVID-ellenes tablettája, a Paxlovid "mindent megváltoztat", ez lesz a súlyos betegségek elleni küzdelem új módja. A Pfizer decemberben jelentette be, hogy a Paxlovid tabletta közel 90 százalékkal csökkentette a veszélyeztetett emberek kórházi kezelésre való szorulását és a halálozási arányt is.Bourla elmondta, hogy a Pfizer olyan tervet készít, amely a következő öt évben egy 520 millió eurós franciaországi beruházást jelentene, és amely magában foglalná a francia Novasep vállalattal való partnerséget egy COVID elleni tablettás kezelés kifejlesztése érdekében.A német BioNTech SE csoport becslése szerint a Covid-19 vakcina, amelyet amerikai partnerével, a Pfizerrel közösen fejleszt, idén 13-17 milliárd eurós (19 milliárd dolláros) bevételt hozhat az emlékeztető adagok iránti növekvő kereslet és a vakcina gyermekeknél történő alkalmazása miatt - írja a Reuters alapján a G4media. Fotó: Albert Bourla/ youtube (képernyőmentés)