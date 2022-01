Franciaországban kötelezővé válik az oltás a 16 éven felülieknek

A francia parlament két hétig tartó heves közéleti vita után vasárnap este elfogadta a koronavírussal szembeni védettségi igazolást felváltó oltottsági igazolásról szóló törvénytervezetet.



A többszörösen módosított szöveget a nemzetgyűlésben 215 igen szavazattal, 58 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett fogadták el.A kormány azt szeretné, ha január 20-án életbe lépne az új intézkedés, de az ellenzéki szocialisták jelezték, hogy bár megszavazták a javaslatot, az alkotmánytanácshoz fordulnak az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának szavatolására, ami néhány nappal tovább késleltetheti a törvény kihirdetését.vezette Nemzeti Tömörülésen és aáltal irányított radikális baloldalon kívül végül valamennyi parlamenti párt megszavazta a végső szöveget.Az oltottsági igazolás - amely három adaggal érvényes - az augusztus óta érvényes vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) váltja fel. A jövőben egy negatív teszt nem elégséges a nyilvános helyekre való belépéshez, kivéve az egészségügyi intézményeket, hanem oltottsági igazolást kell bemutatni az ötvennél több főt fogadó nyilvános helyeken, sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken, hotelekben, vonatokon, távolsági buszokon, belföldi repülőjáratokon.A törvény 16 éves kortól írja elő az oltottsági igazolás használatát, ugyanis 16 éves kortól nem kötelező szülői beleegyezés az oltás felvételéhez. A 12 és 15 év közöttieknek továbbra is elég a védettségi igazolást bemutatni.Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai a járvány stabilizálódására utalnak. A naponta feltárt új esetek száma még mindig nagyon magas, de már nem emelkedik a múlt heti rekord fölé, amikor is 24 óra alatt több mit 360 ezer új esetet jelentettek.Vasárnap 278 ezer fertőzöttet regisztráltak az egy héttel ezelőtti 296 ezerhez képest, többségüknél az omikron variánst mutatták ki, miközben az intenzív osztályon ápoltak száma az elmúlt napokban már csökkent. Jelenleg 3850 súlyos beteget ápolnak a kórházakban, nagy többségük még a delta variánssal fertőződött meg.A kormány oltási stratégiáért felelős biztosa a L'Express című hetilapnak adott interjúban optimistának mutatkozott a járvány kézben tartását illetően, a lakosság magas átoltottsága miatt.úgy látja, hogy a magas esetszámok ellenére az omikron variáns okozta hullámot "már nagyon jól ellenőrzés alatt" tartja Franciaország, és annak levonulása után, március elejétől "nyugodt időszak" következhet.Az oltásra jogosultak 94 százaléka, a teljes lakosság nyolcvan százaléka (54 millióan) felvette az oltás első adagját, míg 77,5 százaléka a második adagot, 45 százaléka pedig a harmadik adagot is megkapta.