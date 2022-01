Trump: 2024-ben visszavesszük a Fehér Házat

2024-ben visszavesszük a Fehér Házat - jelentette ki Donald Trump volt amerikai elnök helyi idő szerint szombaton este, az Arizona állambeli Florence városában tartott politikai nagygyűlésen.



A "Mentsük meg Amerikát" (Save America) elnevezésű, csaknem két órán át tartó rendezvényen a volt elnök - az idén novemberben esedékes félidős választásokra utalva - kijelentette: fontos, hogy a republikánusok mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban visszaszerezzék a többséget. "Nagy vörös hullám indul el itt, Arizonában, és végig fog söpörni ezen az országon" - fogalmazott. A vörös szín az Republikánus Párt színe.Trump ugyan nem jelentette be, hogy ismét elindulna a 2024-ben esedékes elnökválasztáson, de arra biztatta az embereket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni. "Hiszem, hogy 2024 még fontosabb lesz, (de) ebben az évben (2022-ben) fogjuk visszavenni a képviselőházat, vissza fogjuk venni a Szenátust, és vissza fogjuk venni Amerikát. Ez nagyon fontos. És 2024-ben vissza fogjuk venni a Fehér Házat" - fogalmazott Donald Trump.Trump beszédében ismét utalt arra, hogy szerinte 2020-ban választási csalás történt. A volt republikánus elnök szerint a média megalapozatlannak nevezi a választási visszaélésekkel kapcsolatos vádakat, de ugyanakkor "továbbra is visszautasítja, hogy beszéljen róla". Trump szerint ennek az az oka, hogy a média a "radikális baloldali demokraták zsebében van, ugyanazon emberek zsebében, akik tönkreteszik az országunkat". Mint fogalmazott: "a szélsőséges demokraták kommunista országot akarnak csinálni az Egyesült Államokból".A jelenlegi elnök, a demokrata pártikülpolitikájára utalva Trump úgy fogalmazott: Biden "megalázta" az amerikai nemzetet a "világ színpadán". A volt elnök szerintorosz éskínai elnök utóbbi időszakban tett lépései és retorikája is "a tisztelet hiányára" utalnak. "Nekünk soha nem volt ilyen problémánk. Nem volt probléma Putyinnal és Ukrajnával. Nem volt probléma Hszi elnökkel és Tajvannal. Kína, Oroszország és Irán agresszívak és provokálnak. Egy évvel ezelőtt ezt nem merték volna megtenni. Soha nem tettek volna ilyet. Játszadoznak velünk" - fogalmazott Trump.A volt elnök kritizálta a Biden vezette adminisztráció koronavírus elleni lépéseit is és külön kiemelte, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója szerepét, akiből Trump szerint Biden "királyt csinált". "Bűnténynek" nevezte a jelenlegi kormány járványügyi intézkedéseit.Trump a 2021. január 6-i, Capitolium elleni támadásokat vizsgáló bizottságot "meg nem választottnak" és "politikai viccnek" nevezte, és elítélte az amerikai törvényhozás épületének megtámadása során letartóztatottakkal szembeni "embertelen" bánásmódot. "Mi történik ezekkal az emberekkel a börtönökben, miért nem teszik meg ugyanezt az Antifa és a Black Lives Matter mozgalom tagjaival? A demokraták megünnepelték határozatlan idejű, tárgyalás nélküli fogva tartásukat" - fogalmazott a volt elnök. Gerd Altmann képe a Pixabay -en.