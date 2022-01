Védelmi fegyvereket kér a német külügyminisztertől az ukrán nagykövet

Annalena Baerbock hétfőn éppen az első látogatására készül Kijevbe, ahonnan kedden Moszkvába utazik, hogy az orosz külügyminiszterrel találkozzon. Melnik szerint "nagyon frusztráló" a külügyi tárca vezetőjének és a teljes német kormánynak a fegyverek biztosításával szembeni vonakodása az orosz csapatok orosz-ukrán határon történő összevonása közepette."Az ukrán nép nagyon csalódott. Itt lenne az idő megmutatni, hogy ki az igaz barát" - írta a német sajtónak a nagykövet. Melnik szerint a ukránok tisztában vannak vele, hogy a jelenlegi kormánykoalíció támogatta a válságövezetekbe irányuló fegyverkivitel korlátozására vonatkozó német politikát, azonban ez a korábbi politikai állásfoglalás "nem szentírás", és 1945 óta most a legnagyobb a veszélye egy súlyos háború kitörésének Európa közepén. Ukrajna stabilitását most Oroszország elnöke, Putyin fenyegeti, és az ukrán népnek "szent joga", hogy megvédje önmagát.Ukrajna évek óta próbálja meggyőzni Németországot, hogy biztosítson számára fegyvereket, hogy tudja magát megvédeni egy esetleges orosz támadás esetén, de ezidáig nem jár sikerrel. Ugyanakkor néhány vezető német politikus, köztük, a zöldek vezetője és, a kereszténydemokrata konzervatívok (CDU) elnöke nemrégiben kifejezték szándékukat, hogy mégis fontolóra vegyék Kijev fegyverekkel való ellátását.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 49 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 112 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 63 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 37 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 96 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 27 Nem sokat gondolkodtam ezen 235