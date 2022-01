225 halálos áldozata van a kazahsztáni zavargásoknak

Ebben a számban szerepelnek polgári személyek és a biztonsági erők által ártalmatlanított "fegyveres banditák" is - jelentette be Szerik Salabajev, a főügyészség bűnüldözési osztályának vezetője. Az osztályvezető a számok pontos felbontását nem közölte, csak annyit jegyzett meg, hogy az adatokat később feltehetően frissítik. A zavargásokban az ügyészségi vezető szerint több mint 4300-an sebesültek meg, közöttük majdnem 3400-an a rendvédelmi erők tagjai voltak.Salabajev szerint a tüntetések csúcspontján, január 5-én 50 ezer ember vett rész a zavargásokban. Az osztályvezető azt közölte, hogy a rendvédelmi szervek 446 embert vettek őrizetbe a tömeges rendzavarás ügyében folytatott nyomozás során.Közben megkezdődött az orosz „békefenntató csapatok” kivonulása Kazahsztánból. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, 18 katonai repülőgéppel páncélozott járműveket és haditechnikai eszközöket szállított vissza ivanovói bázisukra.Az orosz légierő több mint 2000 katonát és 250 járművet szállított Kazahsztánba az úgynevezett kazahsztáni békefenntartó misszió során. ( euronews

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 49 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 112 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 61 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 37 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 95 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 26 Nem sokat gondolkodtam ezen 230