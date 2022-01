Őrizetbe vették Novak Đokovićot, vasárnap dől el, hogy kitoloncolják vagy sem

A 34 éves sportoló beutazási vízumát már másodszor vonták vissza , mivel az ausztrál hatóságok közegészségügyi veszélynek minősítették, azt követően, hogy a teniszező ügyvédei fellebbeztek a korábbi „irracionálisnak” titulált döntés ellen.Đoković ügyének a tárgyalását a bíróság vasárnapra tűzték ki, és ha nem fogadják el a fellebbezését, akkor három évre kitoloncolhatják. Ugyanakkor a teniszezőnek hétfőn a Melbourne-ben kezdődő tormán már játszania kellene.A sportoló ügyvédei a BBC számára megerősítették a hírt, mi szerint egy szombati online bírósági meghallgatást követően, Đokovićot a tárgyalásig bevándorlási őrizetbe helyezték, egy meg nem nevezett melbourne-i helyen.Az teniszező körül kialakult helyzetről korábban itt és itt számoltunk be részletesebben. ().

