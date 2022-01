Az oltás kötelezővé tételét tervezik a német hatóságok

Ugyanakkor az egészségügyi minisztérium kész szakmai segítséget nyújtani az egyéni vagy csoportos képviselői javaslatok kidolgozásához - mondta Karl Lauterbach, jelezve, hogy a tárca végez is már ilyen szakmai előkészítő munkát.Az ügy január 26-án kerül a parlament elé. A képviselők elsőként általános vitát folytatnak róla, konkrét szabályozási javaslatok nélkül. A 18 éven felüliek oltási kötelezettségéről szóló törvényt februárban fogadhatják el, a szabályok legkorábban márciusban léphetnek életbe., a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője a szaktárca vezetőjével tartott tájékoztatón elmondta, hogy adataik szerint a lakosság nagyjából 5 százaléka utasítja el a Covid-19 elleni védőoltás beadatását teljes mértékben, végérvényesen.Egy pénteken ismertetett felmérés szerint

A kormány álláspontja továbbra is az, hogy kizárólag a képviselőkre tartozó, lelkiismereti kérdésről van szó, ezért nem készül kormányzati előterjesztés.

- mondta a szociáldemokrata (SPD) politikus. Hozzátette, hogy az oltás mellett a Covid-19-re kifejlesztett gyógyszerek biztosítják majd a másik fő eszközt arra, hogy helyreálljon a megszokott társadalmi élet.Az oltás nemcsak szükséges, hanem megfelelő eszköz is, mert "szinte egyáltalán nincs mellékhatása, és megvéd a súlyos megbetegedéstől" - emelte ki a legnagyobb tekintélyű német járványtani szakértők közé tartozó miniszter, megjegyezve, hogy a Covid-19 elleni vakcinák alkalmasságát sok milliárd beadott adag oltás bizonyítja.A tervezett oltási kötelezettség továbbá arányos - fejtette ki Karl Lauterbach, kiemelve, hogy a lezárások, járványlassító korlátozások révén a társadalom eddig nagyon nagy áldozatot hozott az oltatlanok védelméért, akiktől ezért a jövőben elvárható az oltás beadatása.Az oltási kötelezettségről a szövetségi parlament (Bundestag) dönt.

a tájékoztatóján kiemelte, hogy a Covid-19 betegséget okozó új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változata - amely Németországban is elindította a járvány ötödik hullámát - egész biztosan nem az utolsó variáns, és akár az is előfordulhat, hogy az omikronhoz hasonlóan erősen fertőző, és a korábbi változatokhoz hasonlóan súlyos betegséget okozó változat alakul ki.Így az oltási kampány kiteljesítése és az általános oltási kötelezettség bevezetése nélkül a légúti betegségek következő szezonjában, az idén ősszel ismét elölről kezdődne minden, megint járványügyi korlátozásokat kellene bevezetni, mert a lakosság jelentékeny része még mindig nem rendelkezne egyetlen adag oltással sem, vagy gyenge védettségű szervezettel találkozna az új variánsokkal.