Többé nem „királyi fenség” a szexuális bűncselekménnyel vádolt András yorki herceg. Az összes titulusát megvonták

Azonnali hatállyal megvonták csütörtökön András yorki hercegtől a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő titulusait.



A 62 éves hercegre - II. Erzsébet királynő fiára - polgári per vár az Egyesült Államokban, miután egy amerikai nő szexuális támadás vádjával keresetet nyújtott be ellene, és az illetékes New York-i bíróság a héten a herceg ügyvédeinek kifogásait elvetve szabad utat adott a bírósági eljárásnak.A Buckingham-palota csütörtök este bejelentette, hogy András herceget a továbbiakban nem illeti meg az "királyi fenség" megszólítás, és nem tarthat igényt katonai titulusaira sem.A rendelkezési jog e titulusok, valamint a herceg által számos katonai jótékonysági szerveződés élén betöltött védnöki címek felett András édesanyjára, vagyis az uralkodóra száll vissza. II. Erzsébet királynő államfői tisztségében formailag a brit fegyveres erők főparancsnoka.A yorki herceg - Károly trónörökös öccse, aki a kilencedik a brit trónutódlási sorrendben - 22 évet töltött a brit királyi haditengerészet helikopterpilótájaként, és a Falkland-szigetekért Argentínával 1982-ben megvívott véres háborúban tényleges és veszélyes bevetéseken vett részt.András herceg 2015 óta altengernagyi rendfokozatot viselt, emellett a brit királyi légierő (RAF), illetve a szárazföldi hadsereg nyolc különböző egységének volt tiszteletbeli vagy tényleges parancsnoka.Csütörtökön az RAF, a királyi haditengerészet és a szárazföldi hadsereg 150 veteránja nyílt levélben kérte fel a királynőt András herceg katonai címeinek megvonására.András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápoltnéhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 38 éves floridai- akkori nevén- azon a címen terjesztette be keresetét, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.A herceg a BBC televízió 2019 novemberében sugárzott interjúműsorában ugyanakkor kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Giuffre-val.Kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán találkozott volna vele, és tagadta azt is, hogy bármit tudott volna Epstein bűncselekményeiről, mielőtt a néhai mágnást elítélték e bűncselekmények miatt.Az interjú ugyanakkor hangos hazai és nemzetközi botrányt kavart, és a yorki herceg ennek hatására nem sokkal később visszavonult a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységétől, bár titulusait akkor még megtartotta.A Buckingham-palota csütörtök esti közleménye szerint ugyanakkor András herceg a továbbiakban magánemberként kíván védekezni az ellene felhozott vádak ellen, és továbbra sem lát el közfeladatokat.Mindez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a yorki herceg nem vesz részt a királyi család képviseletében édesanyja idén esedékes platinajubileumi, vagyis a királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezendő nagyszabású ünnepi eseményeken sem. (MTI)