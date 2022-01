A prefektúra elrendelte, de a bíróság felfüggesztette a maszkviselési kötelezettséget Párizsban

A párizsi közigazgatási bíróság felfüggesztette csütörtökön a párizsi prefektúrának azt a határozatát, amely alapján a koronavírus-járvány megfékezése céljából december 31. óta kötelező a maszkviselés a kültereken a francia fővárosban - tudta meg az AFP hírügynökség hivatalos forrásokból.



Csütörtökön a versailles-i adminisztratív bíróság hozott olyan döntést, amely felfüggesztett egy hasonló helyi határozatot a Versailles körüli Yvelines megyében, arra hivatkozva, hogy az intézkedés "szélsőséges, aránytalan és nem megfelelő, megsértése az egyéni szabadságnak".A párizsi közigazgatási bíróság pénteken teszi közzé hivatalosan a döntését. A párizsi prefektúra addig nem kívánta kommentálni döntést, amíg nem kapja kézhez a felfüggesztésről szóló ítéletet."Miután se nem szükséges, sem nem szigorúan arányos, a közigazgatási bíróság a felfüggesztés mellett döntött" - mondta az AFP-nekügyvéd, aki a határozat felfüggesztését kérte a bíróságtól.Franciaországban az új típusú koronavírus omikron változatának futótűzszerű terjedése miatt a kormány a hónap elején szigorításokat léptett életbe a maszkviselést illetően: minden nyilvános zárt helyen, a tömegközlekedési járműveken, vasúton, repülőn és taxikban 6 éves kortól kötelező a maszkviselés, a korábbi 11 év helyett. Eközben több nagyváros és megye prefektúrája a kültéri maszkviselést is kötelezővé tette.A kormány elképzelése szerint a nyár óta érvényben lévő védettségi igazolást néhány napon belül felváltja az oltási igazolás, amely gyakorlatilag a kötelező oltásnak felel meg. A törvénytervezet értelmében nyilvános helyekre jövőben kizárólag a három oltást kapók léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe.Jóllehet a szenátus szerda este módosításokkal elfogadta a kormány javaslatát, a szöveg végső változatról a parlament két háza vegyes bizottságának csütörtökön nem sikerült kompromisszumos megoldást találnia, ezért a szöveg péntektől visszakerül a nemzetgyűlés elé második olvasatra, amelyről a hétvégén vagy a jövő hét folyamán tarthatják a végszavazást.egészségügyi miniszter reményei szerint - aki csütörtökön egyébként bejelentette, hogy karanténba vonult, miután elkapta a koronavírust - az oltási igazolás január 20-án léphet életbe. A jobbközép Köztársaságiak azonban előzetesen jelezték, hogy az alkotmánytanácsnál kívánják megtámadni a szöveget, ami tovább késleltetheti az intézkedés bevezetését. (MTI)