Ausztrália ismét visszavonta Novak Đoković beutazási vízumát

Ausztrália sorozatban másodszor vonta vissza Novak Đoković vízumát, mivel a teniszcsillag nincs beoltva, a vakcina pedig a beutazás egyik feltétele.



bevándorlási miniszter döntése azt jelenti, hogy Đokovićot mostantól kitoloncolás fenyegeti.A 34 éves szerb azonban még mindig indíthat újabb jogi eljárást, hogy az országban maradhasson.A férfi teniszezők első számú versenyzője a tervek szerint a hétfőn kezdődő Australian Openen játszott volna."Ma éltem a hatáskörömmel... és egészségügyi és rendészeti okokból töröltem Novak Đoković úr vízumát, ez közérdekből történt" - áll a miniszter közleményében.A lépés azt is jelenti, hogy Đoković valószínűleg hároméves eltiltással néz szembe, tehát ennyi ideig nem kaphat ismét ausztrál vízumot.Đoković vízumát először nem sokkal a január 6-i Melbournebe érkezése után vonták vissza, miután az ausztrál határőrség tisztviselői szerint "nem nyújtott be megfelelő bizonyítékot" az oltás alóli mentességhez.Az eset az ausztrál közvélemény részéről is hatalmas visszhangot váltott ki, akik a világ egyik leghosszabb és legszigorúbb zárlatát élték meg a világjárvány idején.