Szinte minden amerikait meg fog fertőzni az omikron, mondja a Fehér Ház egészségügyi tanácsadója

A tengerentúlon futótűzként terjed az omikron, a megnövekedett esetszám miatt a kórházak a kapacitásaik határait súrolják, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója a vakcina felvételére buzdít.



„Valószínű, hogy szinte mindenki meg fog fertőződni az omikronnal az Egyesült Államokban” – mondta Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója. "Azonban a beoltottak könnyebben vészelik majd át a fertőzést az oltatlanoknál" – idézte a szakértőt a CNN hírportál nyomán a HVG.



A szakértő elmondta, a világjárvány hamarosan új szakaszba léphet, amikor a közösségből elegen élveznek majd védettséget, és a súlyos megbetegedések kezelésére rendelkezésre állnak a gyógyszerek. Azonban előbb még futótűzként söpör végig az amerikaiak körében az eddigi legfertőzőbb és leggyorsabban terjedő variáns. Az omikronnak még azok is ki vannak téve, akik felvették az ismétlő, harmadik oltást, de a legtöbb esetben a beoltottak körében kevesebb lesz a kórházi kezelésre szorulók, és a halálozások száma – fejtette ki.



Az Egyesült Államokban 65 millió ember, vagyis minden ötödik amerikai nem oltatta még be magát eddig.



A lakosság több mint 62%-a vett fel legalább egy oltást, de csak 23%-uk kapta meg az ismétlő oltást – derül ki az amerikai járványügyi hatóság (CDC) adataiból.



Miután a legtöbb ember el fogja kapni az omikront, Janet Woodcock, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy biztosítani kell azt, hogy a kórházak továbbra is működni tudjanak, és ne legyenek fennakadások a közlekedésben és más alapvető szolgáltatások terén. Woodcock szerint



az alapvető szolgáltatások jövőbeli biztosításához az Egyesült Államoknak meg kell változtatnia a járványkezelési stratégiáját, ugyanis a rekordsebességgel növekvő betegszám már most megterhelte az egészségügyi hálózatot.



Kedden több mint 145 900 beteg feküdt az amerikai kórházakban, ez a szám meghaladta a tavaly január közepi csúcsot (142 246 fő), és csaknem kétszerese a két héttel ezelőtti értéknek – derül ki az Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztérium (HHS) adataiból.



Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint az elmúlt héten naponta átlagosan több mint 754 200 új megbetegedést regisztráltak, ami körülbelül háromszorosa a tavaly téli csúcsnak (2021. január 11-én 251 987 fertőzöttet regisztráltak), és 4,5-szerese a korábbi delta hullám legmagasabb értékének (szeptember 1-jén 166 347 fertőzöttet tartottak számon). A múlt heti új koronavírusos megbetegedések 98,3%-áért az omikron volt a felelős az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok kedden közzétett becslései szerint. Az elmúlt héten az országban átlagosan naponta 1646-an, vagyis az előző hetinél harmadával többen haltak meg a koronavírus-járvány szövődményeiben.



Virginiában hétfőn rendkívüli állapotot hirdetett ki, miután az intenzív osztályon kezelt betegek száma december eleje megduplázódott. A rendelet lehetővé teszi a kórházak számára az ágykapacitásaik bővítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az intézményeknek a személyzeti ellátásban. Emellett kiterjesztették a telemedicinás orvosi ellátást és az oltás beadására jogosult szakemberek körét.



A túlterheltség kezelésére Texasban legalább 2700 egészségügyi dolgozót vesznek fel, képeznek ki és állítanak munkába. Ők egészítik majd ki a mostani 1300 fős egészségügyi személyzetet. Kentucky állam ezzel szemben a a Nemzeti Gárdát mozgósította, 445 főt küldtek 30 egészségügyi intézménybe.

