EBESZ-vezető: Európa közelebb áll a háborúhoz, mint az elmúlt 30 évben bármikor

A régió legnagyobb biztonsági szervezete 57 tagországának képviselői előtt tartott beszédében - anélkül, hogy megnevezte volna Oroszországot - megemlítette az ukrajnai, grúziai, örményországi és moldovai feszültségeket. Ezekben az aktív vagy befagyasztott konfliktusokban Moszkva feltételezhetően részt vesz."Úgy tűnik, hogy a háború kockázata az EBESZ régiójában most nagyobb, mint az elmúlt 30 évben bármikor" - mondta."Már több hete egy jelentős katonai eszkalációval nézünk szembe Kelet-Európában" - figyelmeztetett a lengyel diplomácia vezetője. (g4media.ro, hírszerk.)

