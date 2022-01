A spanyolok úgy kezelnék már a covidot, mint az influenzát, de a WHO szerint ez még korai

Pedro Sanchez, volt spanyol miniszterelnök vetette fel, hogy lassan ideje lehet lazábban, az influenzához hasonlóan kezelni a covidot, a WHO szerint viszont ez még korai - írja a 444.hu.



Lassan ideje lenne pandémia helyett endémiaként kezelni a koronavírust, mondta Sanchez hétfőn egy interjúban. A spanyol miniszterelnök szerint vitát kéne kezdeményezni arról, hogy technikai, egészségügyi és európai szinten is átértékeljék azt, hogy hogyan követik a vírus terjedését. A spanyol kormány mérlegeli, hogy az influenzához hasonlóan kezeljék a betegséget, ami azt jelentené, hogy nem dokumentálnak minden esetet, és nem tesztelnek mindenkit, aki tüneteket mutat.A WHO szerint viszont bőven korai még így gondolkodni a koronavírusról. Bár az eddigi tapasztalatok szerint a legújabb, omikron nevű variáns a tüdő helyett a felső légutakat támadja, és enyhébb tüneteket okoz a korábbi mutációknál, az egészségügyi szervezet szerint további kutatásokra van szükség, hogy ezt igazolják.„Még mindig rengeteg bizonytalansággal állunk szemben, és egy olyan vírussal, ami meglehetősen gyorsan fejlődik, és új kihívások elé állít minket” - mondta a WHO európai irodájának rendkívüli helyzetekkel foglalkozó tisztviselője,. Szerinte akkor hívhatunk egy betegséget endemikusnak, ha stabil, és kiszámítható, hogy hogyan fertőz.A szakember szerint a covid idővel valóban endemikus betegséggé válhat, de még nem tartunk ott, hogy kijelenthessük, ez már idén meg fog történni.