Elnézést kért Boris Johnson azért, mert a korlátozások idején partit tartottak

A képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi félórájában Johnsont lemondásra szólította fel Sir, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és több más képviselő is, köztük, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője és, a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt alsóházi frakciójának elnöke.A kormányfő azonban az összes ilyen felszólításra azzal válaszolt, hogy a zárlat idején rendezett Downing Street-i összejövetelek ügyében hivatalos vizsgálat folyik, és meg kell várni ennek eredményét.Kijelentette, hogy vállalja a teljes felelősséget a történtekért, de nem tett egyenes utalást arra, hogy elmarasztaló vizsgálati jelentés esetén távozik-e hivatalából.Az ügyet az ITV brit kereskedelmi televízió hozta nyilvánosságra előző nap, miután eljutott hírszerkesztőségéhez egy email, amelyben, Johnson személyi titkára tisztviselőket hívott meg 2020. május 20-ára egy kerti partira. A meghívóban szerepelt az is, hogy "italt mindenki hozzon magával".A rendezvényen hozzávetőleg 30-an vettek részt, köztük Johnson és akkori élettársa - jelenlegi felesége -,is.A koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére 2020. március 23-án elrendelt angliai korlátozások értelmében - amelyek a kerti parti idején még érvényben voltak - kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.Boris Johnson a szerdai alsóházi vitanapon azt mondta: az volt a benyomása, hogy a londoni miniszterelnöki hivatal kertjében 2020 májusában tartott összejövetel munkatalálkozó volt.Elismerte: ő is jelen volt 25 percig a rendezvényen, hogy köszönetet mondjon a Downing Street-i stáb tagjainak munkájukért, utána visszament az irodájába.A kormányfő kijelentette: utólag visszagondolva már tudja, hogy mindenkit vissza kellett volna küldenie a miniszterelnöki hivatal épületébe, és fel kellett volna ismernie, hogy még ha a rendezvény meg is felelt technikailag a járványellenes előírásoknak, akkor is emberek milliói juthattak arra a következtetésre, hogy ez nem így van.Boris Johnson kijelentette: szívből jövő bocsánatkéréssel tartozik mindazoknak, akik annak idején egyáltalán nem találkozhattak szeretteikkel sem szabadtéren, sem otthonaikban.Az ügy az elmúlt néhány napban Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai botrányává fajult, és a legfrissebb felmérés szerint a britek egyértelmű többsége - köztük a Johnson vezette kormányzó Konzervatív Párt szavazóinak egyharmada is - a miniszterelnök lemondását szeretné.A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov szerdán ismertetett vizsgálata szerint a brit választók 56 százaléka pártolná Johnson távozását, és csak 27 százalék marasztalná hivatalában a kormányfőt.A teljes mintán belül a Munkáspárt szavazóinak 82 százaléka, a Liberális Demokraták híveinek 80 százaléka, a Konzervatív Párt szavazótáborának 33 százaléka válaszolta azt, hogy véleménye szerint Boris Johnsonnak le kell mondania a miniszterelnöki tisztségről.Egy másik felmérés szerint a Konzervatív Párt tagsága is rendkívül elégedetlen Johnson tevékenységével.A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló befolyásos online politikai fórum által a párttagság körében elvégzett legutóbbi vizsgálat azt mutatta ki, hogy Johnson támogatottságának nettó egyenlege - vagyis a támogatók és az elégedetlenek százalékos arányának különbsége - mínusz 33,8. Ez Boris Johnson eddigi legrosszabb népszerűségi mutatója a párton belül.fotó: flickr.com/Chatham House