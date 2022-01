WHO: az omikron világszerte dominánssá vált. 2 hete még csak az esetek 1,6%-áért volt felelős

Az omikron variáns, amelyet két héttel ezelőtt a COVID-19 új, laboratóriumokban elemzett eseteinek 1,6%-ában mutattak ki, már az összes új fertőzés 58,5%-át teszi ki, ezzel megelőzte a deltát, és világszerte dominánssá vált - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A WHO szerdán közzétett heti járványügyi jelentése szerint a GISAID laboratóriumok globális hálózata által az elmúlt 30 napban elvégzett 357 000 vizsgálatból több mint 208 000 esetben mutatták ki az omikron változatot.További 147 000 teszt (körülbelül 41%) a delta változatnak felelt meg, amely a két héttel ezelőtti eredmények szerint még mindig az esetek 96%-át tette ki, és 2021-ben a legtöbb esetben ez volt a domináns törzs.A jelentés megjegyzi, hogy a SARS-CoV-2 új, omikron változata képes "kikerülni az immunitást", és hogy már vannak fertőzöttek a beoltottak és a betegséget átélt és antitesteket kifejlesztett személyek között is.A WHO szerint viszont "egyre több bizonyíték" utal arra, hogy az omikron változat a COVID-19 kevésbé súlyos formáit okozza, mint a vírus korábbi változatai.A WHO azonban arra figyelmeztet, hogy az omikron változat által jelentett egészségügyi kockázatok továbbra is "nagyon magasak", mivel ez a vírusváltozat a kórházi kezelések és a halálesetek számának növekedéséhez vezet a veszélyeztetett emberek körében., a WHO európai regionális igazgatója kedden megkongatta a vészharangot, és arra figyelmeztetett, hogy a következő 6-8 hétben Európa lakosságának több mint fele megbetegedhet az omikrontól.



Globális fertőzési nyilvántartás

A világjárvány több mint két éve tartó időszakában január 6-án volt a legmagasabb a napi fertőzések száma, több mint 2,6 millió esetet regisztráltak világszerte - a WHO szerint ez a szám valójában magasabb is lehet, mivel a házi antigénvizsgálattal diagnosztizált fertőzések nagy száma nem kerül bejelentésre.Azóta a 2 milliós küszöbértéket más napokon is túllépték, de az egészségügyi szakértők még nem nyilatkoztak arról, hogy túl vagyunk-e a járvány csúcspontján, bár az omikron által elsőként érintett országok közül néhány, például Dél-Afrika, úgy tűnik, már elérte azt - áll a WHO jelentésében.Az Egyesült Államok kedden új rekordot jelentett az egyetlen országban észlelt fertőzések számában: 24 óra alatt 1,35 millió esetet.Fotó: képernyőmentés a Reuters/WHO videójából