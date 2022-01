„No vax, pay tax!” - fizetni fognak Kanadában azok, akik nem oltatják be magukat

Québec tartomány legalább 100 dolláros díjat vezet be azok számára, akik nem hajlandók beadatni a Covid vakcinát - írja a Reuters.



Québec, Kanada második legnépesebb tartománya "egészségügyi hozzájárulás" bevezetését tervezi, ami heves vitát indíthat el az egyéni jogokról és a társadalmi felelősségről.tartományi miniszterelnök kedden azt mondta, hogy a be nem oltottak "pénzügyi terhet" jelentenek mások számára. Rámutatott: miközben a tartomány lakosainak csak 10%-a oltatlan, az intenzív osztályokon fekvő betegek mintegy 50%-át ők teszik ki.Legault azt is elmondta, hogy a hatóságok "jelentős összeget" fizettetnének a be nem oltottakkal. Ez semmiképp se kevesebb, mint 100 C$ (80 USD), azt azonban nem részletezte, hogy ezt egyszer, havonta vagy évente kellene-e fizetni. Azok azonban, akiket egészségügyi okokból nem lehet beoltani, nem kell fizessék ezt a hozzájárulást."A vakcina a vírus elleni küzdelem kulcsa. Ezért fogunk egészségügyi hozzájárulást kérni azoktól a felnőttektől, akik nem orvosi okokból megtagadják az oltást" - mondta Legault.A múlt hónapban Québec vezetése azt kommunikálta, hogy "nincs más választása", mint hogy pozitív Covid-teszttel is engedélyezze néhány, alapvető fontosságú ágazatban dolgozó további foglalkoztatását, hogy pótolja a munkaerőhiányt az egészségügyi szolgáltatásokban.