Önkéntesek is gyakorlatoznak Ukrajnában - orosz támadásra készülnek

Meg akarják védeni országukat, ha az oroszok támadnak."Fontos, hogy megvédjük magunkat: 8 éve tart a háború. Úgy gondolom, mindenkinek képesnek kellene lennie arra, hogy legalább egy fegyvert kezeljen. A NATO-országok nem fognak harcolni értünk. Ez teljesen világos. Úgyhogy rajtunk múlik, hogy készek vagyunk-e megvédeni magunkat” - mondjaönkéntes.Eközben a fővárosban, Kijevben rendbehozzák a régi légópincéket. Ez az egyik a közül az ötezer közül, amely épületek alatt és metróállomásokon található. A hidegháború idején építették az óvóhelyeket nyugati támadás esetére. Most a másik irányból érkező fenyegetés ellen kell megvédeniük az embereket.Miközben az ukránok a legrosszabbra készülnek, a tárgyalások folytatódnak. Szerdánfőtitkár vezetésével a NATO nagykövetei találkoznak Oroszország képviselőivel Brüsszelben.ukrán külügyminiszter szerint Oroszország nem kapja meg azokat a jogi garanciákat, amelyeket biztonsága érdekében a Nyugattól követel, vagyis nem szavatolják neki azt, hogy a NATO nem veszi fel Ukrajnát tagjai sorába.

Önkéntesek gyakorlatoznak Ukrajnában: a népfelkelő hadsereg tagjai a diplomáciai csúcstalálkozók közben is felkészülnek arra, hogy Oroszország újabb inváziót hajthat végre - s zámol be a Euronews.