A britek túl vannak az omikron-járvány nehezén, Olaszországban viszont túlterhelődtek a kórházak

A kedden ismertetett legfrissebb adatok szerint jelentős ütemben csökken a naponta azonosított új koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában. Londoni elemzői számítások szerint most már biztosra vehető, hogy az ország túljutott az omikron vírusvariáns okozta fertőzési hullám tetőzésén.



A brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett új adatsora szerint az elmúlt 24 órában 120 821, az utóbbi egy hétben 1 103 660 koronavírus-szűrés eredménye lett pozitív országszerte.A heti szám 166 218-cal, 13,1 százalékkal alacsonyabb a múlt kedden zárult egy hétben kiszűrt új fertőződésekénél.A pozitív szűrési leletek heti száma azzal együtt is csökkent, hogy ugyanebben az egyheti időszakban 1,85 millióval, 18,1 százalékkal több koronavírus-szűrést végeztek, mint a megelőző héten.A kedden zárult egy hétben 12,1 millióan vetették alá magukat koronavírus-szűrésnek Nagy-Britanniában.A naponta kiszűrt új fertőződések száma egy hete döntött rekordot: a január 4-én zárult 24 órában 218 724 ember szűrési leletében mutatták ki a koronavírus jelenlétét, vagyis kedden csaknem 98 ezerrel kevesebb fertőződést azonosítottak egy nap alatt, mint egy héttel korábban.A Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely, amely rendszeresen végez járványügyi modellszámításokat is a piaci szereplők számára, kedd este összeállított friss helyzetértékelésében hangsúlyozta, hogy november 12. óta a kedden zárult egy hét volt az első olyan összehasonlító időszak, amelyben csökkent heti összevetésben számolva az új koronavírus-fertőződések száma Nagy-Britanniában.A ház kiemelte azt is, hogy a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek számának ugyancsak egyheti összehasonlításban mért növekedési üteme - amely a brit kormány járványügyi intézkedéseinek elsődleges meghatározó tényezője - 2,3 százalékra lassult Angliában; ez december 4. óta a legalacsonyabb heti növekedési ütem.A Pantheon Macroeconomics elemzői hangsúlyozzák: a kórházi kezelést igénylő megbetegedések száma mindig késleltetéssel követi az újonnan azonosított koronavírus-fertőződésekét, így bizonyossággal várható, hogy a Covid-19 betegséggel kórházba szállított páciensek száma is hamarosan egyértelmű csökkenésnek indul.Mindez azt jelzi, hogy az omikron koronavírus-variáns által okozott mostani nagy-britanniai fertőzési hullám már tetőzött, és az újonnan kimutatott napi fertőződési számok mostantól meredek ívben csökkenni kezdenek - áll a cég keddi elemzésében.

Az olasz egészségügyi rendszer túllépte a terheltségi küszöböt

Milánóban újra megnyitották a vásártéren felállított, koronavírusos betegeket fogadó Covid-19-kórházat, a szicíliai Palermóban tábori kórházakkal igyekeznek enyhíteni az olasz egészségügy telítettségét az omikron variáns terjedése miatt, amely a járvány minden korábbi hullámához képest több megbetegedéshez vezetett kedden.A kedd esti adatok szerint a napi esetszám - 1,3 millió teszteléssel - túllépte a 220 ezret, és 294 beteg halt meg. Az egészségügyi minisztérium szakértőinek közlése szerint az omikron variáns terjedése még nem érte el a tetőzést, melyet a következő hetekben várnak. Egy hónappal ezelőtt a napi esetszám valamivel több mint 21 ezer volt.A szakértők bejelentették: azt javasolták a kormánynak, hogy ne hozzák nyilvánosságra naponta az adatokat, csak hetente egyszer, a lakosság körében észlelhető aggodalmak csökkentésére. A járványadatokat 2020 február óta napi rendszerességgel nyilvánosságra hozzák.A legtöbb új beteget továbbra is a gócpontként ismert, tízmilliós Lombardiában szűrik ki: kedden 45 ezer volt az újonnan azonosított fertőzöttek száma, miközben az ötmilliós Szicíliában 13 ezer. A szintén ötmilliós, északkeleti Venetóban az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint tizenötezerrel emelkedett, és túllépte a kétszázezret.Országosan több mint 17 ezer Covid-19-beteg van kórházban, több mint ezerhatszázat kezelnek intenzív osztályon.Liguriában, Piemontban és Calabriában a Covid-19-osztályok telítettsége túllépte a harmincszázalékos küszöböt, az intenzíveké a húszszázalékost, ami miatt a három tartomány hétfőtől úgynevezett narancssárga járványövezetbe léphet át. Utóbbi a régión belüli közlekedés korlátozását jelenti az önkormányzatok közötti mozgás megtiltásával.Minden tartományban nehézséget teremtett a betegek megugrott száma: Milánóban ismét újranyitották a vásártéren kialakított Covid-19-kórházat, amely korábban oltópontként működött. A szicíliai Palermóban már három kórház parkolójában létesítettek katonai tábori kórházakat. A betegek, akik azokba sem férnek be, a mentőautókban várják meg, hogy helyet kapjanak.Calabriában szintén a fegyveres erők nyújtanak segítséget, ahogyan már 2020 márciusában is; a dél-olaszországi tartományban azonban nem a magas betegszám, hanem a kevés kórházi hely jelen problémát.Nápolyban egymás után állítják át a kórházi osztályokat a Covid-19-betegek fogadására. A helyi egészségügyi adatok szerint a legnagyobb gondot az ápolóhiány jelenti, mivel a személyzet húsz százaléka elkapta a fertőzést.A sebészek keddi felhívása szerint a nem életmentő műtétek fele elmarad, mert egymás után zárják be azokat az osztályokat, amelyek nem a koronavírussal foglalkoznak.Az olasz püspöki kar (Cei) nyilvános levélben erősítette meg a templomokban 2020 májusa óta alkalmazott járványintézkedéseket. A Cei nem tette kötelezővé, de azt ajánlotta, hogy a hívők a templomokban FFP2 típusú maszkot viseljenek. Az útmutatások között szerepel, hogy a "túlzottan használt" maszkok helyett a templomokban új maszkokat biztosítsanak a hívőknek, akiknek továbbra is egymástól biztonsági távolságra kell helyet foglalniuk a padokban.A Cei FFP2-es maszkot írt elő a katekizmus órákat tartók számára is, valamint február elsejétől kötelezővé teszi az emlékeztető oltást a katolikus egyetemek tanárai számára, ahogyan ez az olasz állami egyetemeken is életbe lép majd. (MTI)